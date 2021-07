Les mentions de Simone Biles sapent la médaille d’or olympique de Suni Lee

Suni Lee a remporté une médaille d’or pour l’équipe américaine en gymnastique générale féminine, mais il semble y avoir une ombre en forme de Simone Biles sur sa victoire.

Alors que Lee célébrait sa médaille à Tokyo, la couverture médiatique de la victoire dans Sports Illustrated a déclaré: « Sunisa Lee a remporté la médaille d’or de Simone Biles », et CBC Olympics a déclaré, « Sans Simone Biles dans la finale du concours général, c’était au tour de Suni Lee de briller.

Les commentaires, sans vouloir être durs, se lisent comme une diminution inutile du succès d’une jeune femme.

Avouons-le, la plupart d’entre nous ne s’attendaient pas à ce que Lee remporte une médaille d’or. Beaucoup ont présumé que Biles l’avait dans le sac jusqu’à son départ pour les Jeux olympiques.

Cependant, considérer la victoire comme une sorte de conséquence du retrait de Biles est un rejet injuste du talent indéniable de Lee.

La façon dont les gens font référence à Simone Biles sape l’or olympique de Suni Lee.

Surmontant la tragédie familiale, les blessures et les luttes personnelles, la victoire de Lee était peu probable mais tout à fait méritée.

Lee était aux prises avec des tragédies familiales avant les Jeux olympiques.

En 2019, le père de Lee, John, est devenu paralysé de la taille aux pieds après avoir été blessé dans un accident d’abattage d’arbres.

Le père de Lee a été l’un de ses plus grands supporters dès le premier jour, lui construisant une poutre d’équilibre dans le jardin de la famille pour qu’elle puisse s’entraîner, et quelques jours plus tard, elle a fait ses débuts seniors aux championnats de gymnastique américains.

Puis en 2020, Lee a perdu sa tante et son oncle à cause de Covid.

C’est une femme qui a surmonté la perte personnelle et le chagrin pour monter sur le podium olympique, et ce fait ne doit pas passer inaperçu.

Lee a surmonté une blessure pour remporter la médaille d’or.

Le parcours olympique de Lee a également été entaché de blessures, ce qui prouve sans aucun doute à quel point sa victoire défie toute attente.

Une blessure à la cheville qui a laissé le joueur de 18 ans avec une boiterie notable avait empêché Lee de participer à la compétition il y a à peine 3 semaines. Ses routines vibrantes au sol n’ont certainement pas été faciles pour la blessure, alors si ce n’est pas de la résilience, qu’est-ce que c’est?

Lee a également été une force de premier plan dans la conquête d’une médaille d’argent pour l’équipe des États-Unis en gymnastique d’équipe, s’assurant une place sur le podium même sans Biles, le CHÈVRE du sport.

Même avec une femme à terre et une blessure à la cheville, Lee est une force avec laquelle il faut compter.

Lee est le premier médaillé d’or hmong américain.

La victoire de Lee est également symbolique à d’autres égards. Elle est la première gymnaste olympique hmong-américaine et maintenant la première médaillée d’or hmong-américaine.

Le natif du Minnesota est issu d’une communauté peuplée d’anciens réfugiés Hmong qui, comme la famille de Lee, se sont réinstallés aux États-Unis après la guerre du Vietnam.

La gymnastique est indéniablement inaccessible. Les poutres d’équilibre sont beaucoup plus difficiles à donner à un enfant qu’un ballon de football.

Près de 60 % des Hmong américains ont de faibles revenus et le coût de la gymnastique est élevé, mais la victoire de Lee est un exemple passionnant de nouvelles possibilités pour la diaspora Hmong.

Les gens doivent arrêter de dresser Biles et Lee l’un contre l’autre.

Reconnaître la victoire de Lee comme autre chose qu’un produit de son propre succès ignore la réalité du sport.

Les concurrents vont et viennent pour de nombreuses raisons, et survivre à vos compétitions les plus difficiles fait autant partie de la victoire que de travailler sur vos propres compétences.

Mais peut-être la partie la plus injuste de la comparaison Biles/Lee est la sape de l’amitié et de l’esprit sportif entre les deux.

Lee a parlé des conseils que Biles lui a donnés avant la victoire, et un coup d’œil à l’histoire Instagram de Biles montre qu’elle n’a que de l’amour pour son coéquipier.

Ces femmes sont géniales en elles-mêmes et bien ensemble, chacune devrait recevoir le crédit qui lui est dû.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.