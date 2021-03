Les mèmes de réaction d’Oprah deviennent viraux après l’interview de Meghan et Harry

« Étiez-vous silencieux ou où vous étiez silencieux? »

Si vous êtes allé n’importe où sur Internet au cours des derniers jours, vous aurez probablement vu d’innombrables tweets, articles et mèmes sur l’interview d’Oprah Winfrey avec le prince Harry et Meghan Markle.

Dimanche 7 mars, Oprah s’est assis avec le couple pour discuter de leur sortie de la famille royale britannique, leur donnant une chance de répondre aux fausses allégations des tabloïds britanniques et de s’expliquer sur ce qu’ils ressentaient et ce qu’ils ressentaient. passaient à huis clos.

À la suite des émissions sur CBS aux États-Unis et sur ITV au Royaume-Uni, les gens ont réagi sur les médias sociaux à tout cela … principalement avec des mèmes. Vous en avez peut-être déjà vu dans l’afflux initial de mèmes sur votre chronologie, mais maintenant Oprah semble prendre le relais.

Grâce à ses compétences d’interview de haut niveau et à ses réactions honnêtes à certains des commentaires de Harry et Meghan, Oprah est redevenue le nouveau mème de réaction préféré d’Internet.



Les mèmes de réaction d’Oprah deviennent viraux après l’interview de Harry et Meghan. Image: CBS

Oprah a été applaudie par les téléspectateurs et ses pairs pour l’interview et son puissant « étiez-vous silencieux ou où vous silencieux? « question à Meghan en particulier est immédiatement devenu un moment exceptionnel. Il a maintenant suscité une tonne de mèmes tournant autour Le silence des agneaux et le bouton muet sur Zoom.

La ligne «étiez-vous silencieux ou étiez-vous silencieux» d’Oprah mérite un prix. – MABIN2 (@mabintou) 8 mars 2021

Étiez-vous 👌🏾ᔆⁱˡᵉⁿᵗ👌🏾 ou étiez-vous 🤏🏾𝑆𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒𝑑🤏🏾 – stefan • (@stefanbertin) 8 mars 2021

Les réponses choquées mais sincères d’Oprah à certaines des choses que Meghan et Harry ont divulguées dans l’interview ont résonné avec beaucoup de gens et ont maintenant été immortalisées dans la culture des mèmes. Du « quoi? » au « hold up! », les gens l’ont pris et couru avec ça.

Les mouvements de la main d’Oprah? Un mème instantané. La réaction à deux mains « attends, attend une minute » a pris le gâteau, les gens le revendiquant comme leur nouvelle réponse « absolument pas », ainsi que la boîte en verre littérale et les gags de la tour penchée de Pise. Celui-ci a vraiment la gamme.

Les utilisateurs de Twitter ont également pris des moments célèbres et choquants et des rebondissements dans le cinéma, la télévision et la culture pop britannique, et les ont édités sur une série de captures d’écran de l’interview, avec la réaction choquée d’Oprah à la fin.

L’intrigue de Chats? Le compte de Rebekah Vardy? « David’s Dead » de Tiffany Pollard? Oui. À tout ce qui précède.

