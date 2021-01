Les membres PS Plus au Japon obtiennent un quatrième jeu gratuit en février

Et ça Programmation PS Plus de février 2021, puis? Assez bien, non? Si vous l’avez manqué, vous pouvez trouver tous les détails ici, mais pour répéter, vous obtiendrez Destruction AllStars, Control: Ultimate Edition et Concrete Genie. Au Japon, cependant, les membres bénéficieront d’un quatrième jeu gratuit: Bloodstained: Ritual of the Night.

【#PSPlus】 2021 年 2 月 提供 コ ン テ ン ツ 情報!

フ リ ー プ レ イ は PS4® 『ア ッ シ ュ と 魔法 の 筆』 『ブ ラ ッ ド ス テ イ ン ド: リ チ ュ ア ル オ ブ ザ ナ イ ト』。

さ ら に PS5 ™ 『Destruction AllStars』 『CONTROL ア ル テ ィ メ ッ ト ・ エ デ ィ シ ョ ン』 が 登場! 詳 し く は こ ち ら ⇒ https://t.co/ZhYTgajNjY# PS5 # フ リ ー プ レ イ pic.twitter.com/q6C6NYtFzq – プ レ イ ス テ ー シ ョ ン 公式 (@PlayStation_jp) 28 janvier 2021

Il y a une mise en garde: les membres du pays du soleil levant ne pourront télécharger Control: Ultimate Edition que sur PS5, il ne sera donc pas disponible sur PS4 également. On ne sait pas pourquoi c’est le cas, mais nous supposons que l’inclusion de Bloodstained est de compenser cela. Quoi qu’il en soit, c’est une programmation absolument effrayante, n’est-ce pas?