Les membres de Santaferia, le groupe de cumbia le plus populaire du Chili, explorent le rock et l’électronique | 45S

Un grand sage a dit un jour que la variété est le goût et bien sûr il n’avait pas tort. En musique, comme en cuisine, il faut plusieurs saveurs pour se sentir totalement à l’aise, pour satisfaire ces besoins de plaisir parfois insuffisants avec un seul plat ou un seul style de cuisine. Pour cette raison, Richi Fuentes et Mauricio Lira, membres de l’un des groupes de cumbia les plus réussis du Chili, ont décidé de se lancer dans des propositions loin de la musique qu’ils font habituellement.

Richi Fuentes le fait depuis 2017 à travers son projet Lundi gratuit, un duo avec Felo Rivera qui aborde des problèmes quotidiens avec des mélodies indie folk et électroniques. De plus, la musique s’inspire d’autres arts et disciplines pour devenir une expérience immersive.

MondayLibre a récemment sorti une chanson intitulée « Hermanx ». C’est l’histoire d’une réunion, de deux frères qui se sont séparés mais qui se retrouvent à une certaine occasion en raison de l’action du destin.

« La chanson génère et évoque ce sentiment de distance et de re-rencontre: douleur et guérison, tristesse et amour, donnant un message musical d’espoir, nécessaire en ces temps turbulents », récite une partie de la description de la chanson dans le communiqué de presse publié . Découvrez-le en écoutant ci-dessous.

D’autre part, nous avons DeLira, le projet solo de Mauricio Lira, guitariste de Santaferia. La particularité de son style réside dans le fait qu’il traite principalement de thèmes instrumentaux avec la guitare comme protagoniste récurrent. Rock n ‘roll et soul coexistent dans les trois singles qu’il a publiés jusqu’à présent.

«La Propuesta», la chanson la plus récente de DeLira, est un exemple de ce qui est décrit. «L’influence vient de Spinetta et des Socios del Desierto et de la chanson« Luna de Abril ». Il a des touches néo soul sur la guitare et la base rythmique, avec le beat back, comme le hip hop. En fait, le son de la batterie est influencé par la batterie de Questlove sur l’album avec The Roots «Voulez-vous plus», dit Mauricio dans le communiqué de presse du lancement de cette chanson.

Ci-dessous, nous vous laissons la chanson. Pour l’oreille.