Les membres de Metallica ne se souviennent pas comment ils ont rencontré Kirk Hammett

Avant de rejoindre Metallica en 1983, Kirk Hammett aurait fait partie du groupe de hard rock « Exodus », qui aurait soutenu les icônes du métal dans les années 80.

Le musicien a récemment fait partie de «Icônes», Une série d’entretiens organisés par la marque de guitare Gibson, dans lesquels il révèle que James Hetfield et Lars Ulrich, camarades de groupe actuels, ne me souviens pas des conditions dans lesquelles ils l’ont rencontré.

« Exode était prévu dans une présentation parce que nous étions amis avec le groupe principal, qui s’appelait Laaz Rockit, et le groupe au milieu était Metallica. Et nous nous sommes dit ‘Oh, c’est génial. Jouons avec Metallica, c’est génial », raconte-t-il Hammett.

Et je me souviens que lorsque nous avons joué ce concert, il y avait peut-être une centaine de personnes dans le club, puis Metallica est arrivé et l’endroit s’est rempli. Je ne sais pas d’où venaient les gens, mais tout à coup, ils se sont présentés.

Le musicien raconte que la nuit suivante, ils joueraient au profit du magazine « Manie du métal», Et qu’ils joueraient à nouveau avec Metallica. «Et c’était une meilleure situation, car c’était juste nous et Metallica. J’ai rencontré ces gars pour la première fois dans les vestiaires du Jardins de Mabuhay, qui ne ressemblait pas beaucoup à une loge; c’était le couloir intérieur ».

«Ce fut le début de ma relation avec eux. Et c’était vraiment amusant, parce que des années après, les gens me demandaient: «Quand leur avez-vous parlé pour la première fois? et je répondais ‘je les ai rencontrés au Mab’ et Lars Je dirais «Vraiment? Je ne me souviens pas de ça ‘et James répondrait « Vraiment? » Ils ne se souviennent même pas ».

À un autre moment de l’entretien, Hammett se souviendrait de la première fois qu’il a vu Metallica en concert. Rappelle-toi que Paul Baloff, chanteur de Exode, est venu aux procès en déclarant que «Metallica ils étaient très lourds ».

En réfléchissant à quel point le nom était cool, Baloff Je vous recommanderais d’aller les voir le même soir à « The Stone », et bien qu’il n’y ait plus qu’une quinzaine de personnes, rappelez-vous qu’à partir de ce moment, il serait accro à leur matériel.