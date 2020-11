Les membres de l’équipage «  sous le pont  » ne sont pas d’accord avec Charley Walters sur le fait que les invités de la charte devraient être au top

Sous le pont les membres de la distribution ont sonné en réponse à l’affirmation de l’invité charley Walters, qui lui a dit d’être exigeant.

Troisième ragoût Jessica Plus de Sous le pont de la Méditerranée a partagé que l’émission ne devrait pas être une question d’impolitesse. «Je ne suis pas d’accord avec cela», a-t-elle répondu à la publication Instagram de Below Deck Above Average au sujet de l’insistance de Walters, qui lui a dit d’être exigeante sur l’émission.

«Les émissions n’ont pas besoin d’être sur le drame grossier collant», a-t-elle poursuivi. «Tant de gens veulent vraiment voir un bon drame sincère qui est privé sur nos téléviseurs…» Un autre ancien Sous le pont l’acteur a également répondu au message. « Schmuck pense que » exigeant « et » humiliant « sont la même chose », a ajouté Caroline Bedol, troisième ragoût de la saison 6.

A-t-on dit à Charley Walters d’être exigeant?

Walters a pris beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Comme Sous le pont Premier invité de la saison de la saison 8, Walters connaissait My Seanna car c’était sa troisième fois en tant qu’invité de l’émission. Il était à la hauteur de ses vieux trucs en demandant au matelot James Hough de porter un Speedo pendant le dîner. Il a demandé au deuxième ragoût Josiah Carter de porter un Speedo en or pendant la saison 6, ce qui a rendu le ragoût extrêmement inconfortable.

Un grand nombre de téléspectateurs ont pensé que lui et ses amis étaient trop désagréables dans l’émission. Mais Walters a repoussé, partageant qu’on lui avait dit d’être exigeant.

Bonne observation, je suppose que c’est un peu mon truc, hein? Pour la petite histoire, James l’a choisi et Josiah a adoré l’or et le porte toujours volontiers… c’est nous en croisière l’année dernière. Tout n’est pas réel à la télévision, mais il est normal de juger en fonction de ce que vous obtenez – comment le sauriez-vous autrement? pic.twitter.com/JtEIM6N5xt – Charley C. Walters (@OlympicChaz) 10 novembre 2020

«Je suis habitué à ça, gang,» il a répondu sur un fil qui suggérait aux fans de le traîner. «Pensez-vous que @BravoTV a des invités de retour pour jouer gentiment et ne pas être exigeants? Ce n’est pas ce qu’on m’a dit! Une autre personne a demandé si [producers] « Vous a dit d’agir comme un morceau de merde à l’équipage? » Walters a répondu: «C’est exact. C’est ce qui fait le spectacle.

Il a également insisté sur le fait qu’on lui avait dit d’être scandaleux lorsqu’il commandait de la nourriture. La chef Rachel Hargrove est vue en train de maîtriser un menu de dégustation complexe et multi-nation le soir. Et puis elle a dû faire face à des commandes de petit-déjeuner extrêmement spécifiques le lendemain. «On vous dit de proposer les commandes les plus extravagantes auxquelles vous puissiez penser», a déclaré Walters sur Twitter.

Le capitaine Lee a fait remarquer que les producteurs ne lui avaient jamais dit d’agir d’une certaine manière

Alors que le capitaine Lee Rosbach ne traiterait pas spécifiquement si les producteurs disaient à Walters d’être exigeants, il a offert un indice.

« Donc Charley dit apparemment que @BravoTV leur dit d’être trop exigeants … Est-ce vrai @capthlr? » un fan tweeté. «Ou est-il vraiment le crétin comme il se présente? Ravi de revoir Eddie en tant que maître d’équipage !!! Et vous êtes de retour à la barre bien sûr!

« Bravo ne m’a jamais dit de faire quoi que ce soit », a répondu Rosbach. «Et j’appelle juste Charley une maintenance élevée, mais il le sait. C’est bien d’avoir Eddie de retour, je suis d’accord.

Hargrove a également déclaré à Showbiz 45Secondes.fr que Walters ne faisait la façade que pour les caméras et un producteur lui a dit de réduire son comportement. «Et en 14 ans, c’est la pire charte que j’aie jamais eue», dit-elle. «Je pense que c’était complètement pour le temps d’antenne.»

Sous le pont est tous les lundis à 9 / 8c sur Bravo.