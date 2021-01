Les membres Amazon Prime peuvent réclamer des goodies exclusifs d’automne aujourd’hui

Une grande partie de Fall Guys est la mode, évidemment. Si vous voulez vous ridiculiser à travers une série de mini-jeux aux côtés de 59 autres joueurs, vous pourriez aussi bien avoir l’air bien pendant que vous le faites. Mélanger et assortir vos tenues déverrouillées fait partie du plaisir, et plus d’options sont toujours une bonne chose.

Si vous voulez vraiment tirer le meilleur parti de Fashion Guys, vous voudrez peut-être regarder Amazon Prime. Le service a mis ses gants sur un costume exclusif uniquement disponible pour les abonnés Prime, que vous pouvez voir ci-dessus. C’est l’ours Slushie et ne peut être réclamé que via Prime Gaming. La tenue est disponible aujourd’hui, et elle est accompagnée de 6500 Kudos à mettre pour votre prochain achat cosmétique.

Vous pouvez réclamer vos goodies via ce lien, mais vous devrez au moins échantillonner l’essai de 30 jours pour les attraper. Il semble qu’il y aura plus de contenu Fall Guys exclusif à Prime Gaming à l’avenir.

Avez-vous vos pattes sur le costume de Slushie Bear pour Fall Guys? Jouez à vous déguiser dans la section commentaires ci-dessous.