Les meilleurs tubes d’aujourd’hui sont la destination mondiale du meilleur de la musique — Spotify

Ed Sheeran. Ariana Grande. Kali Uchis. Il y a un endroit où les fans vont pour trouver un mélange de musique de leurs artistes avant-gardistes préférés, et c’est Les meilleurs tubes du jour.

Spotify’s Today’s Top Hits (TTH) est la plus grande liste de lecture au monde. Avec plus de 28 millions d’abonnés, c’est également la première destination pour les artistes émergents et établis de tous les genres afin d’atteindre des millions de fans et de leur fournir chaque jour des chansons à couper le souffle. Et TTH influence plus que la culture – il a aidé à lancer la carrière de nombreux artistes émergents – comme le Enfant Laroi, Tate McRae, et Conan gris-et les favoris musicaux pris en charge comme Billie Eilish, SZA, et Jus WRLD.

Top Hits d’aujourd’hui est la principale destination mondiale pour la musique populaire, soutenant des artistes de tous les genres et apportant leur musique à un public mondial plus large. En tant que liste de lecture la plus importante et la plus internationale de Spotify, nous avons identifié l’opportunité de positionner Today’s Top Hits comme notre marque musicale mondiale, dotée d’une esthétique visuelle et d’une voix distinctes. La nouvelle image de marque se compose d’un design frais, audacieux et coloré, y compris un verrouillage unique avec l’acronyme TTH, ainsi qu’un nouveau slogan de marque, « Hits Made Here ». La campagne, qui s’articule autour d’une vidéo de 60 secondes, « The Hit Station », célèbre l’éventail des artistes et des morceaux qui définissent la culture d’aujourd’hui, y compris des hitmakers comme Billie Eilish, Travis Scott, Doua Lipa, Mal lapin, et ROSE NOIR.

« Today’s Top Hits est un véritable reflet de la culture musicale d’aujourd’hui, telle que définie par les fans », a déclaré Ned Monahan, responsable des hits mondiaux de Spotify. « Tant de facteurs entrent en jeu dans le processus pour faire d’une chanson un succès, et TTH est devenu un catalyseur clé et un terrain d’essai pour qu’une chanson atteigne son plein potentiel de succès. Que vous soyez émergent ou établi, quel que soit le genre, TTH donne aux artistes l’opportunité de se connecter avec des millions de fans à travers le monde, et aux fans une destination pour soutenir leur artiste préféré.

Découvrez quelques moments TTH notables dans ce nouveau style :

Top Hits d’aujourd’hui est devenu si influent en raison de son processus de curation diversifié, qui soutient divers genres et artistes au-delà des limites traditionnelles de la définition de la musique populaire dans le passé. Il présente les derniers grands succès remportés par les fans, combinés à des choix spécialement sélectionnés par des éditeurs qui analysent la culture, les données et les tendances musicales. Les artistes, les professionnels de l’industrie et les fans considèrent les meilleurs succès d’aujourd’hui comme représentatifs de ce qu’est la musique d’aujourd’hui et de ce que les fans écoutent.

Découvrez les meilleures pistes du monde. Diffusez les meilleurs succès d’aujourd’hui pour le meilleur de la musique d’aujourd’hui.