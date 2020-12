Les meilleurs stylos pour dessiner, écrire et prendre des notes

Si vous comptez dessiner, écrire, parcourir ou prendre des notes sur votre tablette, un stylet pourrait être le bon produit pour vous. Alors qu’une fois en fait ces spéciaux stylos pour tablettes ils n’étaient utilisés que par ceux qui les utilisaient à des fins professionnelles telles que le dessin et les arts graphiques, aujourd’hui tous les utilisateurs peuvent également les utiliser à des fins récréatives telles que surfer, jouer, lire du courrier en ligne ou même signer des documents.

Ces appareils sont utilisés comme des crayons ou des stylos normaux et, pour en choisir un valide, il est important de connaître certaines caractéristiques telles que sensibilité et précision. La compatibilité est également très importante car tous les appareils à écran tactile tels que les tablettes ou les smartphones ne permettent pas d’utiliser un stylet.

Enfin, il est important de distinguer les stylos actifs des passifs. Les stylos actifs (ou stylos numériques) fonctionnent grâce à un numériseur qui connecte l’écran tactile au stylet.

le stylos passifs, également appelés stylets ou stylets capacitifs, simulent simplement le toucher du doigt sur l’écran. Dans tous les cas, plus loin dans ce guide, nous avons également exploré la différence entre les stylos actifs et passifs.

En bref, choisir un stylet tactile valide n’est pas facile et ils sont disponibles en ligne de nombreux modèles différent parmi lesquels s’orienter. C’est précisément pour cette raison que nous avons décidé de créer un classement de meilleurs stylos de tablette afin de vous aider dans votre choix.

Les produits sont présentés avec de nombreuses fonctionnalités et prix afin de clarifier une fois pour toutes quels stylos tactiles acheter.

Les meilleurs stylos de tablette de 2020: classement mis à jour

Comme prévu dans ce guide, nous irons voir le meilleurs stylos de tablette de 2020. En particulier, pour chaque modèle, nous avons indiqué les caractéristiques, les prix et la compatibilité afin de choisir le stylo numérique parfait pour vos besoins.

Crayon Apple

Le premier produit que nous vous montrons est de la plus haute qualité. En particulier celui-ci Crayon Apple il est en fait l’un des stylets les plus sensibles et les plus précis jamais créés.

Le stylet tactile se connecte facilement via Bluetooth bien qu’il soit important de préciser qu’il n’est naturellement compatible qu’avec les systèmes Multi-Touch de l’iPad Pro. C’est un accessoire idéal pour le dessin, avec Photoshop, pour les travaux graphiques mais aussi pour écrire et prendre des notes. Les capteurs permettent de reconnaître la pression, l’inclinaison et la physicalité du stylo.

Ce stylet mesure 175,5 mm de long, pèse 20,7 g et a un diamètre de 8,9 mm. Le prix est en ligne avec les autres produits Apple.

NEO SMARTPEN N2

Aussi cela NEO SMARTPEN N2 c’est un stylo pour écrire sur l’écran tactile vraiment intéressant. Le capteur permet en effet de prendre des notes et d’écrire à main levée de manière fluide, grâce à son design ergonomique et confortable.

Grâce au système de mémorisation, il vous permet de garder une trace de vos écritures en sauvegardant jusqu’à 1000 pages à Evernote ou Google Drive rapidement et facilement. Le prix est vraiment optimal si l’on prend en compte la grande utilité que présente cet appareil.

À notre avis, c’est le meilleur stylo tactile pour écrire.

Stylo capacitif 2 en 1 Excel Dimples

Continuons avec un produit plus abordable pour tous. Ça y est Stylo capacitif 2 en 1 Excel Dimples compatible avec pratiquement n’importe quelle tablette ou appareil à écran tactile pour smartphone.

Plus précisément, ce stylo tactile universel comprend deux embouts interchangeables. L’un est destiné aux activités quotidiennes telles que la navigation ou l’écriture, le second est particulièrement adapté au travail graphique. Le design est très précieux et la forme ergonomique le rend agréable à tenir.

Comme mentionné, c’est un stylo pour tablette Huawei, Apple, Samsung avec une compatibilité très élevée.

Prix ​​nettement moins cher que les produits vus jusqu’à présent.

WACOM Bamboo Solo 4

Un autre produit qui combine un prix bas avec une grande qualité est celui-ci WACOM Bamboo Solo 4. La pointe en fibre de carbone vous permet de dessiner, écrire, signer et prendre des notes en douceur.

Le design est très ergonomique et a un toucher velouté qui assure un maximum de confort lors de l’utilisation. Ce stylet offre une compatibilité élevée avec tous les systèmes tactiles, ce qui en fait sans aucun doute un excellent choix.

On peut dire que c’est l’un des meilleurs Stylos WACOM pour tablettes en termes de caractéristiques.

-20%

Meko Stylus

Parmi les solutions les plus intéressantes, nous ne pouvons manquer de mentionner ceci Meko Stylus qui, à un prix très économique, assure des performances optimales.

Le corps de la plume est en acier inoxydable tandis que la pointe en aluminium. Le design est ergonomique et, grâce aussi au poids de seulement 28 grammes, le stylo est très confortable et fluide à utiliser. Le paquet comprend des embouts remplaçables, notamment un embout en caoutchouc de 2 mm, un embout en fibre de 6 mm et un embout disque de 6,8 mm.

Il s’agit d’une stylo compatible avec les appareils Apple, Samsung, Huawei. Meilleur prix que ce classement.

Guide d’achat: comment choisir un stylet pour tablette

Après avoir vu le classement des meilleurs stylos tactiles, particulièrement utiles s’ils sont combinés avec tablette avec clavier, il est essentiel d’aller voir quelles sont les principales caractéristiques pour évaluer un bon appareil.

Nous avons rassemblé ci-dessous les particularités ce qui peut vous aider à choisir un stylet de qualité.

Stylet actif ou stylo passif

Comme déjà prévu dans l’introduction de ce guide, il existe des différences substantielles entre stylos actifs et passifs. Afin de choisir un appareil valide et de comprendre le fonctionnement des stylets, il est essentiel de les connaître.

le stylos actifs (ou stylos numériques) sont ceux qui fonctionnent grâce à un numériseur qui connecte l’écran tactile au stylet. En général, ceux-ci nécessitent une batterie ou une source d’alimentation. De plus, ce sont des stylos qui ne fonctionnent que sur certains écrans et, étant plus précis, ils sont également plus chers. Celles-ci vous permettent d’exécuter toutes les fonctions accessoires telles que les souris, y compris le clic droit et le déplacement avec le pointeur.

le stylos passifs (appelés stylets ou stylets capacitifs) reproduisent simplement le toucher du doigt sur l’écran. Ceux-ci ne nécessitent aucune alimentation et sont universels, c’est-à-dire compatibles avec n’importe quel écran.

Cependant, les pointes sont plus épaisses et le toucher est généralement moins précis que les autres.

Sensibilité

La sensibilité c’est un facteur très important pour ceux qui ont l’intention d’utiliser un stylet tactile. Ceci est déterminé par les capteurs que le stylo lui-même a sur la pointe.

Les stylets plus sensibles sont idéaux pour ceux qui les utilisent pour activités de précision comme le dessin ou le travail graphique.

Compatibilité

Comme mentionné, en fonction du types de stylet vous choisissez, vous pouvez avoir plus ou moins d’appareils compatible.

Le conseil que nous vous donnons, avant de procéder à l’achat, est de vérifier que le stylet en question est compatible avec votre tablette. Ils sont souvent annoncés modèles universels mais, en réalité, ils fonctionnent très mal sur certains appareils mobiles.

Conseils

Là pointe c’est le point où le stylet entre réellement en contact avec l’écran tactile. C’est précisément pour cette raison qu’il est important qu’il se termine au bon moment, en fonction de ce qui doit être fait.

De plus, le conseil que nous vous donnons est de privilégier les modèles qui présentent la possibilité de remplacer les pointes à votre goût.

Design et ergonomie

Le stylo graphique est un outil souvent utilisé plusieurs heures par jour, en particulier par ceux qui y travaillent. C’est précisément pourquoi il est très important que la conception est aussi ergonomique que possible afin d’assurer une facilité d’utilisation maximale.

Le toucherde la même manière, il doit être léger et délicat afin de transmettre une sensation agréable à l’utilisateur.

La fourniture

Le discours relatif l’alimentation il n’est bien sûr valable que pour les stylos nécessitant la présence de piles. En principe, il existe à la fois des stylos avec des piles jetables et des stylos dotés d’une alimentation électrique intégrée.

Ces derniers sont à notre avis les meilleurs car ils peuvent être confortablement rechargée en courant ou via USB.

Les usages

Comme nous l’avons vu, il existe plusieurs types de stylos et, en fonction de l’usage qui en est fait, il vaut mieux utiliser l’un plutôt que l’autre. Plus précisément, nous verrons lesquels sont les plus adaptés à l’activité à réaliser.

Si tu dois dessiner ou prendre des notes généralement un stylo actif est plus adapté car celui-ci, grâce au numériseur interne, prend toujours en compte la position de la pointe et garantit une plus grande précision.

Pour navigation ou jeu Les stylos passifs ou stylets sont également très bien car, comme mentionné, ils n’ont pas à reproduire le toucher du doigt.

Enfin pour signer des documents les deux peuvent fonctionner tant qu’ils sont compatibles avec votre appareil à écran tactile.

Garde

De nombreux modèles de stylets tactiles comportent un cas particulier dans lequel les contenir. C’est un excellent moyen de préserver sa qualité et ses performances.

Agrafe

Sans être un facteur déterminant, le présence du clip cela peut être un avantage important. Plus précisément, cela peut être très utile lorsque vous souhaitez suspendre le stylo dans votre poche et toujours le transporter avec vous.

prix

Enfin aussi le prix peut être un facteur important. Considérez qu’en principe les stylos actifs coûtent plus cher que les stylos passifs, mais ils garantissent beaucoup plus de fonctionnalités.