Les meilleurs mèmes pour le retour d’Elite avec sa quatrième saison

L’attente est terminée! La saison 4 d’Elite sur Netflix a été créée ce vendredi et l’a fait avec tout : ses huit épisodes ont fait fureur sur les réseaux sociaux et ont suscité toutes sortes de réactions. Le premier a mis en évidence les chiffres de Manu Ríos Oui Aron cornemuseur dans les nouveaux chapitres, entre autres. Découvrez les meilleurs commentaires et mèmes sur Internet !

L’interprète de Patrick Blanc Il a été parmi les plus appréciés de la sortie pour son jeu d’acteur et son apparence. Rivières est un acteur de 22 ans qui s’est fait connaître grâce à la série Telecinco El chiringuito de Pepe. De plus, il est mannequin et influenceur avec plus de 5,7 millions de followers sur Instagram.







Précisément une scène entre Patrick et Ander Muñoz, jouée par Piper, il a attiré tous les regards et a été l’une des surprises de la saison 4. La série a encore une fois franchi une nouvelle étape dans Diversité et inclusion, aspect qui a été célébré par les fans du programme espagnol.

Rebeka de Bormujo, dont le rôle Claudia Salas, a également été soulignée par les commentaires grâce à son excellent travail à la caméra. « Rebeka est une reine comme elle l’a toujours été, sans aucun doute l’un des meilleurs personnages d’Elite 4 », était le ton des commentaires qui faisaient également mention de la relation avec Mencía (Martina Cariddi).

Les critiques étaient également favorables car la quatrième saison a déjà de très bonnes notes. Les analystes l’ont défini comme « une saison excessive et vicieuse », exactement ce que recherchent les fans de la série. IMDB a déjà son avis : lui a donné une moyenne de 7 points sur 10.

Les meilleurs mèmes d’Elite saison 4 sur Netflix