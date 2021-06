Les meilleurs mèmes de Love Island 2021 (jusqu’à présent)

Trouvez tous les mèmes amusants de Love Island 2021 ici.

Nous avons attendu, nous avons combattu de graves symptômes de sevrage et nous avons peut-être même pleuré un peu, mais Île de l’amour est enfin revenu sur nos écrans après une brève interruption en raison de la pandémie de coronavirus.

Chaque année, nous découvrons un nouveau lot de singletons prêts à s’emparer de 50 000 € et potentiellement à rencontrer l’amour de leur vie (ou simplement à obtenir une offre de vêtements…). Les candidats déçoivent rarement, livrant du drame, du chaos et de l’hilarité générale tout l’été.

La série a frappé nos écrans le 28 juin et, comme vous pouvez l’imaginer, les mèmes hilarants, les réactions et les prises de vue à chaud ont commencé à arriver en quelques minutes. Oui, Internet ne se repose jamais. Heureusement pour vous, nous avons rassemblé les meilleurs et les plus drôles Île de l’amour mèmes pour que vous caquetiez. Voici les meilleurs Île de l’amour mèmes.

Les meilleurs mèmes de Love Island 2021

Les meilleurs mèmes de Love Island 2021. Image : ITV, Getty Images

Love Island Semaine 1

On nous a présenté les Islanders 2021 et les résultats sont dans… Euh, est-ce que la production est excitée !? Ça doit être le confinement car TOE SUCKING dans l’épisode 1 ? JE-

