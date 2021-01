Les meilleurs jeux de décembre 2020 pour l’écriture

Nouvelle édition de Top Guilty, où nous vous montrerons les meilleurs jeux vidéo de décembre 2020. Il y a quelque chose à donner et à recevoir, coupable.

Le dernier mois de l’année Enfin, coupable! Ce fut une année très difficile pour nous tous et c’est un soulagement que ce soit fini. Cela ne veut pas dire que plusieurs titres intéressants que nous avons pu analyser sont sortis. Nous vous laissons avec le meilleurs jeux de décembre 2020 que nous avons goûté en profondeur.

C’est un classement du plus haut au plus bas où nous vous parlerons des jeux qui l’ont frappé parmi nos compagnons coupables. Bien entendu, nous vous laisserons avec leurs liens respectifs dirigés vers les analyses complètes. Ainsi, si vous êtes curieux, vous pouvez lire en profondeur pourquoi ils ont reçu les notes qu’ils portent avec fierté.

World of Warcraft: Shadowlands – Note: 9,0

Ce que j’ai pu vérifier avec cette analyse de World of Warcraft: Shadowlands est que Blizzard a pris le meilleur de ce que le jeu avait et l’a jeté dans cette extension. De nombreuses fonctionnalités dont nous avons profité au cours de ces 16 années de jeu ont été ajoutées maintenant et, dans la plupart des cas, améliorées. Torghast n’est pas si répétitif, car il varie à chaque fois que nous entrons. Les curiae offrent une expérience rafraîchissante, en dehors d’une campagne très intéressante pour chacun d’eux. Et l’histoire principale est magnifiquement tournée, ajoutant de l’excitation et de l’intrigue.

Donc, et en tenant compte du fait que cette extension a encore un certain temps, Blizzard a réussi à rajeunir son titre phare. Non seulement pour avoir choisi de revenir aux origines en supprimant l’ennui de la mise à niveau, mais pour toutes les installations qui sont données pour continuer à jouer. Pratiquement tout a été amélioré, du soin de la campagne au processus de nivellement. Si vous hésitez à commencer ce voyage à travers Azeroth, c’est le meilleur moment.

Analyser: Isaac Toro

Immortel: Fenyx Rising – Score: 8,8

J’affirmerai sans trop craindre que nous sommes confrontés à l’un des couverts de l’année. Oui, nous savons déjà qu’Ubisoft nous donne généralement des triples A sur une base régulière, mais ils sont généralement quelque peu corsés par leurs propres directives. L’affaire qui nous concerne aujourd’hui vole beaucoup plus librement et près du Soleil comme Icare, mais heureusement elle ne brûle pas. Ne pas se prendre aussi au sérieux nous amène à nous amuser beaucoup et ne nous alourdit à aucun moment.

Les similitudes en apparence et en mécanique avec Breath of the Wild sont plus qu’évidentes, mais le titre parvient à les combiner avec ses propres idées pour se démarquer et profiter de sa propre personnalité. Action, énigmes, tests d’habileté … Nous avons une grande variété de situations qui peuvent prolonger la vie utile de quelques heures mais sans la rendre fastidieuse.

Et bien que le combat ne soit pas son point fort, il est suffisamment agile pour être amusant sans le transformer en presse-étoupe. D’ailleurs, une autre des pratiques habituelles de la société française est présente, les micropaiements. Heureusement, ils ne sont pas obligatoires et ne rapportent que des récompenses esthétiques, mais ils ne pourraient pas être absents.

Analyser: Topofreeman

Hyrule Warrios: Age of Cataclysm – Grade: 8.1

Car la surprise que j’ai prise avec ce titre a été capitale, puisque je m’attendais à quelque chose de plus similaire aux titres précédents de cet aspect. Cependant, la manière de capturer les caractéristiques de Breath of the Wild le rend différent sans renoncer à l’essence du musou. Nous allons faire exploser des troupes et des troupes ennemies, oui, mais sous la forme de Zelda.

Les décors et le graphisme en général suivent le style vu en 2017, quelque chose de nécessaire pour ne pas entrer en conflit avec l’univers. Et la section sonore remplit mille merveilles, suivant le bon sillage du doublage castillan. Bref, un titre incontournable pour les fans de Zelda, du genre et recommandé à tout joueur souhaitant drainer un peu d’adrénaline au combat.

Analyser: Isaac Toro

Cyberpunk 2077 – Remarque: 8.0

Parler de Cyberpunk 2077 est très difficile. D’un côté, j’ai le sentiment que c’est un jeu qui est sorti tard en termes de mécanique, mais de l’autre c’est un jeu qui aurait nécessité une autre année de cuisine. Mais c’est aussi un jeu plein de promesses non tenues.

Si l’on laisse de côté la partie technique, on peut dire que l’on est confronté à un très bon jeu ARPG, où le côté RPG se perd beaucoup en cours de route. Il a un RPG, bien sûr, et il est plus grand que dans la plupart des jeux, mais il est très petit si nous le mettons à côté, par exemple, de Fallout New Vegas. Et oui, New Vegas est le summum des jeux de ce type, mais on nous a promis cela et plus encore avec Cyberpunk 2077.

L’impact modéré des arbres de compétences et de la plupart des compétences passives signifie que nous ne ressentons pas trop de progrès dans un domaine ou un autre. Nous pouvons nous spécialiser, bien sûr, et nous pouvons choisir entre la furtivité, le piratage ou la force brute, mais les options et les possibilités des deux premiers sont assez limitées, et à la fin nous lancerons des armes à feu et autre chose.

Le jeu se démarque, oui, dans une excellente intrigue et un excellent récit. Vous pouvez dire ce que CD Projekt RED est bon pour faire, et ils n’ont pas échoué à cela. Des missions principales mémorables avec un très bon niveau, des missions secondaires travaillées et avec un impact sur la fin du jeu, et la création de l’écosystème que Night City suppose, font que le jeu nous rattrape et ne nous lâche pas, nous aveuglant de ses échecs à mettre en évidence son vertus. Comme s’il s’agissait de drogues, nous ne verrons le mauvais côté du jeu qu’une fois que nous nous en éloignerons et le regarderons avec perspective. Mais en même temps? Profitez du voyage, car vous le méritez beaucoup.

Analyser: Daniel Viñambres

Fifa 2021 – Score: 8,0

Bref, FIFA 21, malgré les correctifs, est un jeu très agréable. C’est amusant et l’option la plus claire d’avoir un nouveau football sur consoles cette année. C’est de plus en plus un jeu d’arcade et il abandonne clairement la simulation, mais il semble le plus approprié pour l’avenir de la saga, surtout au niveau compétitif, où les jeux défensifs et 0-0 sont ennuyeux.

Vous avez peut-être remarqué que nous n’avons pas parlé des licences de cette année, ce qui est implicite dans la FIFA. La nouvelle serait qu’il n’en avait pas de plus en plus, si peu de choses peuvent être dites, sauf qu’il est écrasant d’avoir autant d’équipes parmi lesquelles choisir. FIFA 21 fait ses adieux à la PS4 et à la Xbox One avec un jeu remarquable, bien meilleur que prévu.

Analyser: Victor Ayora

Qu’est-ce qui nous attend pour janvier de l’année prochaine?

Eh bien, c’est le meilleur de ce que nous avons pu examiner au cours du dernier mois de l’année, coupable. Un mois plein de sorties curieuses, avec un Cyberpunk quelque peu pochito qui clôt une année plutôt noble de jeux vidéo. Nous avons maintenant janvier et 2021 doit ouvrir la porte aux meilleurs des meilleurs. Espérons voir des choses impressionnantes pour les consoles de la nouvelle génération et un autre bijou qui nous surprend.

Décembre est fini, coupable. Nous avons eu un méli-mélo intéressant de versions qui, nous l’espérons, se développera au début de 2021.