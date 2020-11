Les meilleurs cadeaux spatiaux pour les enfants 2020

Vous cherchez un cadeau pour un enfant obsédé par la science ou l’espace? Des kits scientifiques de réalité virtuelle (VR) et Baby Yoda Legos aux chiens d’astronautes en peluche, 45secondes.fr vous a couvert. Nous avons gardé les yeux sur les jouets spatiaux et scientifiques les plus cool tout au long de l’année.

Le transporteur de navette 3-en-1 Lego Creator

Les petits constructeurs de votre vie tomberont éperdument amoureux de ce kit de construction Lego Creator 3-en-1 Shuttle Transporter. Avec les 341 pièces de cette boîte, les enfants peuvent construire un camion à plateau et une remorque à 10 roues qui transportent des navettes (qu’ils peuvent également construire) jusqu’à leur site de lancement. En décomposant le transporteur de la navette, ils peuvent ensuite construire un camion robuste à deux roues et l’hélicoptère qu’il transporte ou une voiture avec caravane.

Le transporteur de navette d’aspect réaliste comprend des cheminées d’échappement verticales, des klaxons montés sur le toit et un pare-brise teinté. La navette elle-même semble également réaliste, avec de gros moteurs, des portes de soute qui s’ouvrent, une grue en état de marche et un satellite.

Kit robotique à énergie solaire Kidpal

Offrez aux enfants de votre vie le cadeau d’heures de plaisir à l’énergie solaire avec le kit robotique à construire vous-même de Kidpal. Avec les pièces incluses dans ce kit, les enfants peuvent construire 12 robots différents, certains qui marchent sur des jambes, d’autres qui roulent sur des roues et d’autres qui naviguent dans l’eau.

Au fur et à mesure qu’ils construisent et jouent, les enfants (âgés de 6 à 12 ans) apprendront la mécanique et comment l’énergie solaire est transformée en énergie.

Kits scientifiques robotiques pour moteurs électriques Giggleway

Pour les enfants qui aiment l’apprentissage pratique, les kits scientifiques robotiques de Giggleway sont le cadeau parfait. Ce kit comprend les pièces pour construire trois robots: un robot de griffonnage, un robot d’équilibrage et un robot reptile.

Les robots de bricolage apprendront aux enfants âgés de 8 à 12 ans à connecter des circuits simples, à convertir l’énergie et à résoudre des problèmes. Chaque page du livre d’instructions coloré du kit décompose les projets en étapes faciles à comprendre, aidant les enfants à vraiment apprendre la robotique.

L’univers VR du professeur Maxwell

Certains des cadeaux scientifiques les plus cool de cette année utilisent la réalité virtuelle pour vraiment permettre aux enfants de plonger dans les mondes qu’ils explorent. L’un de nos préférés, bien sûr, est l’univers VR du professeur Maxwell. (55 € sur Amazon)

Cette expérience de réalité virtuelle permet aux enfants (et probablement à certains adultes) de se sentir comme des astronautes flottant dans l’espace, explorant notre système solaire, notre galaxie et au-delà. Mais l’espace VR n’est pas la seule chose que vous obtiendrez avec cette boîte. Le kit comprend 21 pièces et un livre interactif de 80 pages, qui prend vie lorsque les enfants mettent leurs lunettes VR. Dans la boîte, vous obtiendrez tout le matériel dont les enfants ont besoin pour faire des expériences comme créer un cadran solaire ou leur propre boussole et construire des objets d’artisanat comme une terre d’argile avec des couleurs différentes pour chaque couche de la planète et leur propre planétarium.

Avec l’univers de la réalité virtuelle, les enfants suivront le professeur Maxwell lui-même à travers des destinations où aucun homme n’est allé, conduisant un rover autour de Mars et volant à travers les anneaux de Saturne.

Kit scientifique VR de Bill Nye

Un autre kit scientifique incroyable et abordable disponible cette année est celui de l’un de nos scientifiques préférés, Bill Nye. Lorsque les enfants enfileront les lunettes de réalité virtuelle du kit VR de Bill Nye, ils se retrouveront dans son laboratoire scientifique, apprenant des expériences pratiques du scientifique lui-même. Le kit comprend 50 pièces pour que les enfants puissent non seulement regarder Bill faire 30 de ses expériences préférées, mais les faire avec lui.

Avec ce kit scientifique, les enfants pourront faire leurs expériences comme construire leur propre batterie de citron, créer une lampe à lave, «tatouer» un œuf, faire de la boue, faire du parfum et piéger du gaz dans un ballon.

En plus de ces expériences pratiques, les enfants auront également la chance d’explorer des destinations lointaines en réalité virtuelle. Bill Nye emmène les enfants en voyage vers les volcans, les cascades, les grottes glacées et plus encore.

Lego « Star Wars: The Mandalorian » BrickHeadz

Baby Yoda (anciennement connu sous le nom de « The Child ») continue de tenir une place dans nos cœurs et dans le cœur des enfants obsédés par Star Wars. Lego’s BrickHeadz nous a donné un deux pour un, avec Baby Yoda et The Mandalorian. L’ensemble de 295 pièces constitue un cadeau génial pour les enfants de 10 ans et plus.

La version mini Lego de The Mandalorian comprend ses armes de signature, un fusil blaster sur le dos et un pistolet blaster à la main. Dans probablement l’un des mouvements les plus mignons de Lego, les oreilles de l’enfant sont réglables pour créer différentes expressions. Son hoverpram « flotte » également sur un morceau de Lego clair, il semble donc qu’il plane au-dessus de sa plaque de base.

Chaque BrickHeadz mesure 8 centimètres de haut et est destiné à être fièrement affiché une fois construit.

Kit de construction Lego « Star Wars » Baby Yoda

Si un petit Lego Baby Yoda n’est pas assez bon, procurez-vous plutôt ce plus gros Baby Yoda. Avec 1073 pièces, les enfants peuvent construire un Baby Yoda qui mesure 19 cm (7,5 pouces).

Le nouveau modèle à construire Lego « Star Wars: The Mandalorian » The Child capture les caractéristiques mignonnes de The Child, y compris une tête mobile, des oreilles mobiles et une bouche réglable afin que les enfants puissent créer différentes expressions.

L’ensemble comprend un pommeau de levier de vitesses, le jouet préféré de l’enfant, qu’il peut tenir dans sa main. Le kit comprend également un panneau avec des informations sur Baby Yoda et une figurine.

« Meilleur kit de géode du monde »

Si les roches et les pierres précieuses sont l’obsession de choix de votre amateur de science, Dr. Cool a un incroyable kit Geode. La boîte est livrée avec 15 géodes de qualité supérieure, une loupe, un guide d’aventure, un livret d’activités, des présentoirs et des lunettes de sécurité.

Les enfants passeront un grand moment à ouvrir leurs géodes et à découvrir les cristaux qui ont poussé à l’intérieur de ces roches creuses.

Huez le chien de l’espace

Le chien en peluche préféré de tout le monde est allé dans l’espace (pas littéralement, bien que Baby Yoda l’ait fait dans l’espace). Le chien en peluche de Gund est basé sur le poméranien très populaire et célèbre sur Internet, Boo. Il a eu de nombreux emplois et costumes au fil des ans, mais notre préféré, bien sûr, est l’astronaute Boo.

Ce chiot astronaute moelleux, doux et câlin est vêtu d’une combinaison orange et d’un chapeau holographique, prêt à explorer les étoiles.

Conception et perceuse Bolt Buddies Rocket

Pour les plus jeunes amoureux de l’espace sur votre liste de courses, consultez Bolt Buddies Rocket de Educational Insights. Les petits constructeurs utilisent une véritable perceuse fonctionnelle (sans danger pour les enfants!) Pour construire d’abord la fusée, puis visser l’astronaute Bolt Buddy et son astro-chiot dans le cockpit.

Grâce à la construction, les tout-petits peuvent apprendre la construction et l’ingénierie de base tout en améliorant leur motricité fine. Une fois la fusée terminée, la boîte dans laquelle elle est entrée se déplie pour créer une toile de fond spatiale permettant aux enfants de jouer avec leur fusée, en faisant semblant de voler dans l’espace et d’atterrir sur la lune.

