Les meilleures premières de la semaine du 8 au 14 mai sur Netflix, HBO et Apple TV+

Ils sont libérés chaque jour nouveaux films et séries, il est donc difficile de décider lesquels valent la peine d’être regardés. En raison de la grande variété de plateformes de streaming telles que Netflix, HBO MaxApple TV+ et Première vidéo, les options poussent beaucoup plus. Pour cette raison, nous avons préparé une sélection des meilleurs titres qui sortent au cours de la semaine du 8 au 14 mai.

Dans les jours précédents, nous vous recommandons de nouvelles séries comme « Queen Charlotte », « White House Plumbers », « Silo »entre autres.

A cette occasion, nous présentons une sélection variée qui réunit des sujets tels que les relations mère-fille, les réalités post-apocalyptiques et les satires historiques.

Le personnage de Jennifer Lopez dans « The Mother » doit apprendre à sa fille à se défendre (Photo : Netflix)

QUELLES SONT LES MEILLEURES PREMIÈRES DE LA SEMAINE DU 8 AU 14 MAI ?

1. Finale de la saison 2 de « Fantasy Island » (Netflix)

Date de sortie : lundi 8 mai

« Fantasy Island » est le remake de l’émission de 1977 pour ABC. Si vous avez aimé « The White Lotus », cette série aux épisodes autonomes sera l’option parfaite pour vous. Chaque chapitre raconte l’histoire d’un groupe de personnages qui arrivent sur l’île paradisiaque où ils peuvent réaliser leurs fantasmes les plus intimes, à condition d’en payer le juste prix. Le dernier épisode de la saison 2, intitulé « MJ Akuda & The 1st, 2nd, and 3rd Wives Club », sera diffusé le lundi 8 mai.

2. « Frères de danse » (Netflix)

Date de sortie : mercredi 10 mai

Comme son titre l’indique, « Dance Brothers » tourne autour de deux frères danseurs qui ne passent pas un bon moment dans leur carrière. Afin d’obtenir de l’argent et de réaliser leurs rêves, ils décident d’ouvrir une boîte de nuit qui connaît rapidement un grand succès, car elle offre une expérience différente avec les incroyables routines de danse qu’ils présentent. Cependant, les protagonistes de la série finlandaise doivent décider de quitter cette voie ou d’abandonner leurs objectifs.

3. « Classe de ’09 » (Hulu)

Date de sortie : mercredi 10 mai

« Class of ’09 » suit divers agents du FBI qui devront faire face aux changements de l’agence une fois que l’intelligence artificielle commencera à être intégrée dans le système judiciaire. La série est racontée dans trois chronologies différentes qui s’entremêlent parfois. Kate Mara et Brian Tyree Henry sont les protagonistes.

4. « La mère » (Netflix)

Date de sortie : vendredi 12 mai

Que feriez-vous si votre présence mettait votre fille en danger ? Dans « Mère » (« La mère »), Jennifer López est une assassin professionnelle qui doit quitter sa fille peu de temps après l’accouchement, car elle pense pouvoir ainsi la protéger. Lorsque les criminels qui la recherchent kidnappent sa petite fille des années plus tard, elle doit sortir de l’ombre pour la sauver.

5. « The Great » Saison 3 (Hulu)

Date de sortie : vendredi 12 mai

« The Great » est une satire historique amusante sur l’ascension de Catherine la Grande (Elle Fanning) et son mariage avec l’empereur Pierre III de Russie (Nicholas Hoult). Dans la vraie vie, elle était l’une des femmes dirigeantes les plus anciennes, bien que des éléments fictifs aient été inclus dans la série. Après avoir tenté de tuer Pedro dans la saison 2, Catalina va devoir faire face à la diffamation et à une forte grogne populaire.

6. Shazam ! Fureur des dieux » (HBO Max)

Date de sortie : vendredi 12 mai

Shazam ! Fury of the Gods » est le deuxième film du super-héros joué par Zachary Levi et Asher Angel. A cette occasion, Billy Batson doit affronter les filles du Titan Atlas (Helen Mirren et Lucy Liu), qui cherchent à récupérer la magie qui leur a été enlevée il y a des années. Initialement sorti le 17 mars 2023 dans les salles, il arrive maintenant sur HBO Max avec le reste du contenu de DC.

7. « Chevalier noir » (Netflix)

Date de sortie : vendredi 12 mai

Dans un contexte post-apocalyptique, l’air est tellement pollué qu’en Corée du Sud seulement, seulement 1% de la population a réussi à survivre. Les quelques personnes qui restent en vie ont besoin de respirateurs et d’oxygène, c’est pourquoi elles dépendent de services de livraison spéciaux, connus sous le nom de Chevaliers (Chevaliers en espagnol). 5-8 (Kim Woo-bin) est l’un des livreurs les plus légendaires et il accepte de former Sa-Wol (Kang Yoo-seok), un garçon réfugié qui veut suivre ses traces.

8. « Ville en feu » (Apple TV+)

Date de sortie : vendredi 12 mai

Dans « City on Fire », la mort mystérieuse de Samantha Yeung (Chase Sui Wonders) s’avère être liée à une série d’incendies qui ont fait rage à New York. De plus, une famille aisée cherchera également à garder ses secrets cachés.

9. « Queer Eye » Saison 7 (Netflix)

Date de sortie : vendredi 12 mai

Une nouvelle saison de « Queer Eye » signifie qu’il y a plus de gens qui sont prêts à changer complètement leur vie. La série Netflix est une montagne russe d’émotions, car à un moment donné, vous pouvez rire de certaines des idées de Jonathan, puis pleurer lors d’une séance de thérapie avec Karamo.

10. Finale de la saison 1 de « The Power » (Prime Video)

Date de sortie : vendredi 12 mai

Lorsque les adolescentes du monde entier commencent à manifester le pouvoir de délivrer des décharges électriques, le monde change complètement. Dans « The Power », cette capacité est héréditaire et il commence à identifier les avantages d’un pouvoir comme celui-là, mais aussi les inconvénients.