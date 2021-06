Les meilleures phrases de Sex and the City

L’indépendance, le travail des femmes et l’égalité ne sont plus tabous aujourd’hui. Mais, en 1998, quand Le sexe et la ville Elle a atteint le petit écran, oui c’était le cas et, par conséquent, cette série a réussi à entrer dans l’histoire comme l’une des premières à rendre visible la manière dont les femmes ne pouvaient pas s’exprimer en toute liberté, tant dans un environnement professionnel que personnel.

A tel point que, même si 23 ans se sont écoulés depuis le premier épisode de Le sexe et la ville, cette bande reste l’une des plus emblématiques en matière de féminisme. Au-delà du fait que les séries sur l’empowerment des femmes sont déjà nombreuses et, pour la plupart visibles sur les plateformes numériques, aucune n’a pu atteindre le niveau de cette adaptation du livre de Candace Bushnell.

(IMDB)



De même, il y a aussi les phrases emblématiques qui ont marqué la bande HBO. Par conséquent, en l’honneur des années que cette fiction a remplies, de Spoiler, nous nous souvenons des cinq meilleurs.

Les 5 phrases les plus emblématiques de l’autonomisation des femmes de Sex and the City :

1. « Je veux profiter de mon succès, ne pas avoir à m’en excuser. »

2. « La relation la plus excitante, la plus stimulante et la plus significative de toutes est celle que vous avez avec vous-même. Et si vous trouvez quelqu’un qui aime cette version de vous, c’est tout simplement fabuleux. »

3. « Je t’aime, mais je m’aime davantage. »

4. « Sexy, c’est comme ça que je veux être vu après les avoir conquis avec ma personnalité. »

5. « Peut-être que certaines femmes ne sont pas faites pour être apprivoisées, peut-être qu’elles ont besoin de courir librement jusqu’à ce qu’elles trouvent quelqu’un d’aussi sauvage avec qui courir. »