Voici quelques alternatives à The Trial of 7.

Le procès de Chicago 7 est un film arrivé sur Netflix en 2020 et basé sur un événement réel basé sur un groupe de manifestants connu sous le nom de Chicago 7 (The Chicago 7), qui s’est opposé à l’occupation du Vietnam et à la guerre consécutive par les États-Unis. Le film a une distribution d’acteurs bien connus, dirigés par Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton et Eddie Redmayne et est sorti fin 2020 à la fois sur Netflix et dans certains cinémas.

Basé sur l’un des essais les plus médiatiques de l’histoire des États-Unis, l’essai de Chicago 7 a reçu de très bonnes critiques de la presse et des utilisateurs, ce qui en fait l’un des films les plus remarquables de l’année 2020. Donc, oui, vous voulez trouvez des alternatives à ce film sur Netflix nous vous laissons ci-dessous Les meilleures alternatives de Netflix à l’essai de Chicago 7.

Mank

Mank est un film en noir et blanc qui se déroule dans les années 1930 à Hollywood où le critique social cinglant et scénariste alcoolique Herman J. Mankiewicz s’efforce de terminer «Citizen Kane».

Année: 2020.

Durée: 2h 12min.

Vous endormez-vous en regardant Netflix? Cette nouvelle fonction de votre application est ce dont vous avez besoin

Ciel de minuit

Ciel de minuit est un film trop calme de George Clooney qui montre comment, après un cataclysme mondial, un scientifique solitaire de l’Arctique fait tout son possible pour envoyer un message à certains astronautes: ne revenez pas sur Terre.

Année: 2020.

Durée: 1h 58min.

Le diable à toute heure

Tom Holland est l’un des protagonistes de Le diable à toutes les heures, un film assez étrange, je ne le nierai pas. Ce film raconte l’histoire d’un jeune homme voué à la protection de ses plus proches connaissances dans une ville reculée pleine de personnages sinistres, où règnent corruption et cruauté.

Année: 2020.

Durée: 2h 18min.

Hillbilly, une élégie rurale

Dans Hillbilly, une élégie ruraleNous regardons un appel urgent emmener un étudiant en droit de Yale dans sa ville natale de l’Ohio, où il réfléchit à trois générations d’histoire familiale et à son propre avenir.

Année: 2020.

Durée: 1h 57min.

La vieille garde

Ce film Netflix sorti plus ou moins proche de Le Jugement des 7 raconte comment un groupe de quatre guerriers immortels qui protègent secrètement l’humanité depuis des siècles sont persécutés à cause de leurs dons mystérieux après avoir découvert un nouvel immortel. La vieille garde C’est une histoire un peu particulière, mais divertissante.

Année: 2020.

Durée: 2h 5min.

Comment annuler votre abonnement Netflix

Extrêmement cruel, mauvais et méchant

La dernière recommandation est Extrêmement cruel, mauvais et méchant, un film qui est également basé sur des événements réels et est que ce drame nous raconte comment une mère célibataire nommée Liz tombe amoureuse du meurtrier Ted Bundy et pendant des années, elle nie qu’il soit celui qui a commis ces crimes odieux.

Année: 2019.

Durée: 1h 50min.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂