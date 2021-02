Les médecins tentent de combattre l’agonie de la perte d’odorat post-COVID-19 avec une «  réadaptation olfactive  »

Les chercheurs étudient également si les plaintes olfactives sont liées aux difficultés cognitives liées au COVID, y compris les problèmes de concentration.

Le médecin a glissé une caméra miniature dans la narine droite de la patiente, faisant briller tout son nez en rouge avec sa lumière miniature brillante. « Chatouille un peu, hein? » »demanda-t-il en farfouillant autour de ses voies nasales, l’inconfort provoquant des larmes dans ses yeux et roulant le long de ses joues. La patiente, Gabriella Forgione, ne se plaignait pas. L’employée de pharmacie âgée de 25 ans était heureuse d’être poussée et piquée à l’hôpital de Nice, dans le sud de la France, pour faire avancer sa quête de plus en plus pressante de retrouver son odorat. Avec son sens du goût, il a soudainement disparu lorsqu’elle est tombée malade du COVID-19 en novembre, et ni l’un ni l’autre n’est revenu.

Être privée des plaisirs de la nourriture et des odeurs des choses qu’elle aime se révèle dure pour son corps et son esprit. Dépourvu d’odeurs bonnes et mauvaises, Forgione perd du poids et de la confiance en soi.

«Parfois, je me demande:« Est-ce que je pue? », A-t-elle avoué. «Normalement, je porte du parfum et j’aime que les choses sentent bon. Ne pas pouvoir sentir me dérange beaucoup.

Un an après le coronavirus pandémie, les médecins et les chercheurs s’efforcent toujours de mieux comprendre et traiter l’épidémie qui l’accompagne de COVID-19 – anosmie liée – perte d’odeur – drainant une grande partie de la joie de vivre d’un nombre croissant de personnes souffrant de frustration sensorielle à long terme comme Forgione.

Même les médecins spécialistes disent qu’il y a beaucoup de choses sur la maladie qu’ils ne connaissent toujours pas et qu’ils apprennent au fur et à mesure de leurs diagnostics et de leurs traitements. La déficience et l’altération de l’odorat sont devenues si courantes avec COVID-19 que certains chercheurs suggèrent que de simples tests d’odeur pourraient être utilisés pour suivre le coronavirus infections dans les pays avec peu de laboratoires.

Pour la plupart des gens, les problèmes olfactifs sont temporaires et s’améliorent souvent d’eux-mêmes en quelques semaines. Mais une petite minorité se plaint d’un dysfonctionnement persistant longtemps après les autres COVID-19 les symptômes ont disparu. Certains ont signalé une perte totale ou partielle de l’odorat six mois après l’infection. Les plus longs, disent certains médecins, approchent maintenant d’une année complète.

Les chercheurs travaillant sur l’incapacité vexante disent qu’ils sont optimistes que la plupart finiront par se rétablir, mais craignent que certains ne le feront pas. Certains médecins craignent qu’un nombre croissant de patients privés d’odorat, dont beaucoup sont jeunes, soient plus sujets à la dépression et à d’autres difficultés et pèsent sur les systèmes de santé sous tension.

«Ils perdent de la couleur dans leur vie», a déclaré le Dr Thomas Hummel, qui dirige la clinique ambulatoire des odeurs et des goûts à l’hôpital universitaire de Dresde, en Allemagne.

«Ces personnes survivront et réussiront dans leur vie, dans leur profession», a ajouté Hummel. «Mais leur vie sera bien plus pauvre.»

À l’Institut universitaire du visage et du cou de Nice, le Dr Clair Vandersteen a fait passer tube après tube d’odeurs sous le nez de Forgione après avoir fouillé dans ses narines avec son appareil photo.

«Percez-vous une odeur? Rien? Zéro? OK », a-t-il demandé, alors qu’elle répondait à plusieurs reprises et s’excusant par des négatifs.

Seul le dernier tube a provoqué une réaction sans équivoque.

«Urgh! Oh, ça pue, »glapit Forgione. « Poisson! »

Test terminé, Vandersteen a délivré son diagnostic.

«Il faut une énorme quantité d’odeur pour pouvoir sentir quelque chose», lui dit-il. « Vous n’avez pas complètement perdu votre odorat, mais ce n’est pas non plus bon. »

Il l’a renvoyée avec ses devoirs: six mois de rééducation olfactive. Deux fois par jour, choisissez deux ou trois choses parfumées, comme un brin de lavande ou des pots de parfums, et sentez-les pendant deux à trois minutes, ordonna-t-il.

«Si vous sentez quelque chose, c’est parfait. Sinon, pas de problème. Essayez à nouveau, en vous concentrant sur l’image de la lavande, une belle fleur violette », dit-il. «Il faut persévérer.»

Perdre l’odorat peut être plus qu’un simple inconvénient. La fumée d’un feu qui se propage, une fuite de gaz ou la puanteur d’aliments pourris peuvent tous passer dangereusement inaperçus. Les vapeurs d’une couche usagée, la saleté du chien sur une chaussure ou les aisselles en sueur peuvent être ignorées de manière embarrassante.

Et comme les poètes le savent depuis longtemps, les odeurs et les émotions sont souvent comme des amants enlacés.

Evan Cesa aimait les repas. Maintenant, c’est une corvée. Un dîner de poisson en septembre qui semblait soudainement sans saveur a d’abord été signalé à l’étudiant sportif de 18 ans qui a COVID-19 avait attaqué ses sens. Les denrées alimentaires sont devenues de simples textures, avec seulement des notes résiduelles de sucré et salé.

Cinq mois plus tard, déjeunant de biscuits au chocolat avant les cours, Cesa mâchait toujours sans joie, comme si elle avalait du carton.

«Manger n’a plus aucun but pour moi», dit-il. «C’est juste une perte de temps.»

Cesa fait partie des personnes atteintes d’anosmie étudiées par des chercheurs niçois qui, avant la pandémie, utilisaient des parfums dans le diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Ils ont également utilisé des parfums réconfortants pour traiter le stress post-traumatique chez les enfants après un attentat terroriste contre un camion à Nice en 2016, lorsqu’un conducteur a traversé la foule des vacances, tuant 86 personnes.

Les chercheurs mettent maintenant leur expertise au service du COVID-19 , en partenariat avec des parfumeurs de la ville voisine de parfumerie de Grasse. Le parfumeur Aude Galouye a travaillé sur les cires parfumées qui ont été flottées sous le nez de Cesa pour mesurer sa déficience olfactive, avec des parfums à des concentrations variables.

«Le sens de l’odorat est un sens qui est fondamentalement oublié», a déclaré Galouye. «Nous ne réalisons pas l’effet que cela a sur nos vies sauf, évidemment, quand nous ne l’avons plus.

Les examens sur Cesa et d’autres patients comprennent également des tests de langage et d’attention. Les chercheurs niçois étudient si les plaintes olfactives sont liées aux difficultés cognitives liées au COVID, y compris les problèmes de concentration. Cesa a trébuché en choisissant le mot «bateau» alors que «kayak» était le choix évident sur un test.

«C’est complètement inattendu», a déclaré Magali Payne, orthophoniste de l’équipe du laboratoire CoBTeK de l’Université de la Côte d’Azur. «Ce jeune homme ne devrait pas avoir de problèmes linguistiques.»

«Nous devons continuer à creuser», dit-elle. «Nous découvrons les choses en voyant les patients.»

Cesa aspire à retrouver ses sens, à célébrer le goût des pâtes à la sauce carbonara, son plat préféré, et à parcourir les merveilles parfumées des grands espaces.

«On pourrait penser qu’il n’est pas important de pouvoir sentir la nature, les arbres, les forêts», dit-il. «Mais lorsque vous perdez l’odorat, vous réalisez à quel point nous avons de la chance de pouvoir sentir ces choses.»

