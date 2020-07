Les masques `` made in Spain '' développés par le CSIC arrivent déjà en magasin et nous promettent une filtration dix fois supérieure

Au cours des dernières semaines, nous avons tous été témoins de la façon dont les masques sont devenus l’un de nos meilleurs atouts pour arrêter la propagation de la maladie COVID-19. Les délais nécessaires pour obtenir un vaccin efficace mélangé par les scientifiques nous invitent à supposer qu’il s’agit d’une course de longue distance, donc tout semble indiquer que les masques sont entrés dans nos vies. déterminé à rester. Au moins pour une période de temps respectable.

Dans ce contexte, le fait qu’un groupe de scientifiques du CSIC dirigé par le chercheur José María Lagarón, de l’Institut d’agrochimie et de technique alimentaire (IATA-CSIC), a développé un nouveau matériau avec des nanofibres, qui, selon cette institution scientifique, a montré des propriétés très bénéfiques, est sans aucun doute une très bonne nouvelle. Les premiers masques réalisés avec ce matériau sont sur le point d’arriver dans les magasins espagnols, et les caractéristiques dont parle le CSIC nous invitent à en tenir compte.

Ils filtrent mieux, sont lavables, biodégradables et peuvent être utilisés pendant des jours

Le premier demi-million de masques produits avec le matériel développé par la CSIC a atteint le marché espagnol cette semaine, et bientôt ces masques débarqueront également sur les marchés allemand et latino-américain. Leur propriété la plus intéressante est que, selon le CSIC, le matériau nanofibre qu’ils ont développé a une capacité de filtrage dix fois plus élevé que celle des matériaux couramment utilisés dans la fabrication des masques sanitaires et chirurgicaux que l’on trouve actuellement en magasin et en pharmacie.

Cette efficacité a permis à ces masques, au développement desquels la société Bionicia, à laquelle participe le CSIC, d’obtenir également la certification spéciale CPA FFP2. Bien entendu, les responsables du développement de ce matériau veillent à ce qu’il puisse également être utilisé dans la fabrication de masques sanitaires FFP1 et FFP3, ainsi que de masques chirurgicaux. Mais ce n’est pas tout. Une autre astuce qui, sur le papier, place ces masques comme une option intéressante pour les utilisateurs est le fait qu’ils peuvent être lavé et réutilisé pendant des jours, quelque chose que nos poches apprécient sans aucun doute.

Bien qu’ils se révèlent nécessaires, l’utilisation massive de masques par la majorité de la population représente une menace sérieuse pour l’environnement, et ici ces masques de la SCCI semblent également avoir quelque chose à dire. Et c’est que le matériau nanofibres utilisé dans sa fabrication il est biodégradablePar conséquent, les agents biologiques sont capables de les décomposer dans des conditions environnementales normales, les empêchant ainsi de devenir un autre élément polluant. Un autre point en sa faveur.

Tout ce que nous avons vu jusqu’à présent semble très bien, et le fait que ces masques soient soutenus par l’institution scientifique espagnole la plus réputée nous invite à les prendre au sérieux, mais il y a un autre facteur que nous ne devons pas négliger: leur prix. Les informations publiées par la SCCI n’incluent pas le coût des premiers masques à nanofibres qui arrivent déjà en magasin, bien que cette institution s’assure que la technologie utilisée dans leur fabrication c’est tout aussi bon marché que le traditionnel. Espérons qu’ils ne sont pas plus chers que les masques “normaux” que nous utilisons actuellement.

