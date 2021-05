Les masques effrayants abondent dans la première bande-annonce de The Forever Purge

Samsung Projecteur The Premiere LSP9

Samsung SP-LSP9TFAXXC - Projecteur The Premiere LSP9 Ultra courte focale. Résolution 4K - Triple laser. Smart Tv. Image très lumineuse. Ultra haute définition grâce à sa technologie Triple Laser. Technologie Triple Laser The Premiere utilise une source lumineuse triple laser pour projeter une image digne d'une salle de cinéma. Les couleurs sont ultra précises et lumineuses sur l'ensemble du spectre colorimétrique. The Premiere gère aussi le HDR10+. Une image exceptionnelle par sa taille et sa qualité Ecran géant en qualité 4K The Premiere utilise une source lumineuse laser pour projeter une image digne d'une salle de cinéma de 130 pouces. Les couleurs sont ultra précises et lumineuses sur l'ensemble du spectre colorimétrique. Des détails précis même en pleine lumière 2800 Lumens ANSI Avec une luminosité de 2200 lumens, vous obtenez toute la lumière dont vous avez besoin pour profiter de tous vos contenus. Vous pouvez voir tous les détails de vos films même en pleine journée. Qualité Cinéma Mode Filmmaker™ Le mode Filmmaker vous permet de visualiser un film tel que l'a souhaité le réalisateur Un son puissant Avec ses 40 watts et ses 4.2 canaux intégrés, vous obtenez une son de qualité cinéma pourcompléter l'expérience visuelle incroyablement immersive de The Premiere. Acoustic Beam Bénéficiez du meilleur du son. La technologie Acoustic Beam diffuse un son riche et profond grâce au 22 haut-parleurs de la barre de son intégrée. Vous serez étonné de l'immersion sonore que vous allez vivre. S'intègre parfaitement dans votre intérieur Grâce à la taille compacte de The Premiere, vous pouvez placer votre projecteur où vous voulez dans votre salon. Simple et élégant, il est bénéficie de tout notre savoir-faire en terme de design. La liberté de placer votre projecteur où vous le souhaitez Ultra courte focale Le placement de votre projecteur est désormais simplifié. The Premiere peut être placé très près du mur pour générer une image de très grande taille. Avec son dispositif de sécurité intégré, The Première coupe automatiquement le faisceau lumineux pour protégrer vos yeux si vous vous approchez du projecteur. Ultra-courte focale rime désormais avec image incroyable. Elégant et minimaliste Un design compact et harmonieux Retrouvez toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin dans une forme compacte et arrondie. Avec une finition en tissu haut de gamme, il se fond naturellement dans votre intérieur avec une touche élégante de minimalisme. Profitez de plus de contenus sans écran Un écran de projection dédié vous donnera des couleurs plus vives mais même sans cela vous profiterez d'une belle expérience sur un mur blanc. Idéal pour ceux qui ne veulent pas encombrer leur salon. Plus de façons de profiter de The Premiere Expérience Smart TV Vous pouvez aussi profiter de l'éxpérience Smart TV Samsung grâce à sa plateforme intégrée. L'interface s'allume instantanément grâce à sa technologie laser. Une Expérience cinema unique Fonction Miroir Transférer vos...