Les mascottes PlayStation obtiennent des costumes à l’automne les gars pour la saison cinq

Une vidéo présentant les prochains produits cosmétiques de Fall Guys a révélé que certains des personnages mascottes de PlayStation seront traités pour compléter les costumes dans l’agréable titre Battle Royale lorsque la saison cinq sortira. YouTuber et l’utilisateur de Twitter KrxnkyFG ont partagé un premier aperçu de ce que les joueurs peuvent attendre du prochain lot de contenu, et les visages populaires de Sony sont très présents. Nous avons horodaté la vidéo ci-dessus afin que vous puissiez les voir toutes.

Il y aura Astro Bot du merveilleux titre de lancement de la PS5 Astro’s Playroom et le chef-d’œuvre du PSVR Astro Bot Rescue Mission, Sackboy: A Big Adventure et le protagoniste de LittleBigPlanet Sackboy, et Ratchet and Clank peu de temps après leur sortie de génération actuelle. De manière assez surprenante, Kena: Bridge of Spirits est également présent. Il y a un costume basé sur le Rot et le protagoniste (connait-on encore son nom ?). Enfin, il y a aussi Guy Spelunky de, eh bien, Spelunky.

Retournerez-vous chez Fall Guys pour récupérer l’un de ces articles cosmétiques ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.