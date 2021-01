Les mamans du requin mégalodon ont eu des bébés à taille humaine (parce qu’elles mangeaient leurs frères et sœurs)

Mégalodon était le plus grand requin prédateur qui ait jamais vécu, et ses petits étaient également gargantuesques; à la naissance, ils étaient aussi gros que le basketteur moyen.

Comment les bébés mégalodons qui rebondissent ont-ils alimenté leur impressionnante croissance embryonnaire? Ils ont peut-être englouti leurs petits frères et sœurs alors qu’ils étaient encore dans le ventre de leur mère, une stratégie de survie partagée par certains requins modernes.

Des chercheurs ont récemment calculé la taille des bébés mégalodons en analysant les fossiles squelettiques d’un adulte Otodus megalodon qui mesurait environ 30 pieds (9 mètres) de long quand il est mort (ces requins monstres pourraient probablement atteindre environ 66 pieds, ou 20 m). Les scientifiques ont ensuite examiné les «anneaux de croissance» en morceaux du squelette préservé du requin, semblables aux anneaux des troncs d’arbres utilisés pour déterminer l’âge d’un arbre.

Le mégalodon – et tous les requins, raies et raies – appartiennent à une classe de poissons appelés Chondrichthyes, qui ont des squelettes en cartilage plutôt qu’en os dur. Les poissons cartilagineux éteints comme le mégalodon et les autres requins méga dents sont donc connus principalement pour leurs dents, qui étaient faites de calcium et survivent donc dans les archives fossiles plus longtemps que les délicats squelettes cartilagineux de ces poissons.

Mais pour la nouvelle étude, publiée en ligne le 11 janvier dans la revue Biologie historique , les auteurs ont examiné une rare collection de 150 vertèbres de mégalodons dont le cartilage s’était minéralisé, « la seule colonne vertébrale raisonnablement préservée de l’espèce dans le monde entier », ont-ils écrit.

Utilisation de calcul radiographie tomographie (CT), les scientifiques ont dénombré 46 anneaux de croissance régulièrement espacés dans trois des vertèbres du mégalodon. Ils ont ensuite appliqué une équation mathématique de la courbe de croissance qui est couramment utilisée pour calculer les modèles de croissance chez les requins modernes, sur la base des bandes de croissance dans leur cartilage vertébral, a déclaré l’auteur principal Kenshu Shimada, professeur de paléobiologie à l’Université DePaul de Chicago et associé de recherche au Sternberg Museum. au Kansas.

On a identifié des bandes de croissance annuelle dans une vertèbre du requin éteint Otodus megalodon, ainsi que des silhouettes hypothétiques du requin à la naissance et à la mort, chacune comparée à la taille d’un humain adulte typique. (Crédit d’image: Université DePaul / Kenshu Shimada)

Chaque anneau représentait une année de croissance, de sorte que le requin aurait eu environ 46 ans lorsqu’il mourut. En travaillant à rebours jusqu’à l’anneau de croissance le plus ancien – la «bande à la naissance» – les scientifiques ont calculé la longueur du requin en tant que nouveau-né, en estimant qu’elle était d’environ 6,6 pieds (2 mètres) de long – plus grande que tous les requins nouveau-nés connus. Alors que des études antérieures avaient noté la présence de ces anneaux dans des fossiles de mégalodons, « aucune analyse détaillée n’avait été menée avant cette nouvelle étude », a déclaré Shimada à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Ces grands bébés seraient probablement nés vivants, ont rapporté les auteurs de l’étude. Nourrir des jeunes aussi énormes aurait entraîné des coûts énergétiques élevés pour la mère, ce qui suggère que ses bébés ont complété les nutriments in utero avec un accompagnement du cannibalisme des frères et sœurs à naître, a déclaré Shimada.

« Oophagy – manger des œufs – est un moyen pour une mère de nourrir ses embryons pendant une période prolongée », a-t-il expliqué. « La conséquence est que, alors que seuls quelques embryons par mère survivront et se développeront, chaque embryon peut devenir assez gros à sa naissance. »

L’examen des anneaux des vertèbres a également révélé que le requin a probablement grandi lentement, avec un taux de croissance légèrement plus élevé au cours de ses sept premières années de vie. Sur la base de l’espace entre les anneaux, le mégalodon n’a pas connu de poussée de croissance rapide dans sa jeunesse comme le font certains animaux. C’est peut-être parce qu’il était déjà assez gros à la naissance pour rivaliser pour la nourriture et décourager les attaques de prédateurs, ont rapporté les auteurs de l’étude.

En combinant les résultats de la trajectoire de croissance avec des données sur la taille du corps chez les plus grands individus connus, les chercheurs ont estimé que les requins mégalodons pouvaient avoir vécu entre 88 et 100 ans. Cependant, cette espérance de vie déduite « reste plutôt théorique et nécessite une enquête plus approfondie », a déclaré Shimada.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.