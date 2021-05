Les mamans du cinéma mexicain qui ne méritent pas un cadeau du 10 mai

Par coutume, sinon par tradition, la figure maternelle du cinéma mexicain pour les cinéphiles, il remonte à Sara Garcia, Marga Lopez Oui Amparo Rivelles. Mélodrames nationaux depuis longtemps ils dépeignaient dans leurs personnifications la mère comme un élément déchirant qui devait se donner complètement pour se sacrifier pour le bien de ses enfants.

Mais il y avait des exceptions contrastées dans la cinématographie mexicaine. refléter dans la fiction des mères qui n’étaient pas amoureuses, câlins et douceur avec leurs enfants. Au contraire, ils ont montré des femmes qui remettent en question la prémisse selon laquelle la maternité est un accomplissement d’épanouissement.

Ana Luisa de la Riva Salazar (Emilia Guiú), en Petits anges noirs







La pire chose qui puisse arriver à une femme blanche raciste est d’avoir une fille noire. Telle est la «tragédie» d’Ana Luisa, qui méprise Belén, une fille qui souffre beaucoup parce que sa mère ne l’aime pas à cause de sa couleur de peau. L’illusion du bébé de ressentir un peu d’affection maternelle l’amène même à peindre son visage en blanc.

Ana Luisa a tellement honte de sa fille qu’elle la présente comme « la petite-fille de la bonne » à l’un de ses invités, ou il déplore que Dieu ne lui ait pas envoyé une petite blonde comme elle. Cela ne le dérange pas du tout de le faire savoir à Belén avec ses attitudes de rejet.

La mère de Pedro (Stella Inda), en Les oubliés







Il faut être naïf très naïf de penser qu’à un moment donné, Pedro sera embrassé et traité avec un peu d’affection sincère de sa mère, une femme qui l’observe comme si c’était un meuble qui la gêne dans sa misère.

Au-delà d’être apprécié comme un enfant, l’enfant représente un objet inutile, ennuyeux et problématique dont il veut se débarrasser. Pedro, à son jeune âge, doit faire face à la réalité de ne pas se soucier d’une mère qui veut le garder hors de sa vie

Laura de la Garza (Sonia Furió), dans Le puit







Ils disent que la mère n’est pas celle qui engendre mais celle qui élève. Et c’est ce que Laura veut faire avec les trois jeunes enfants de José María après être devenu veuf. Sa valeur pour la maternité augmente lorsqu’elle découvre qu’elle est enceinte, Mais tout change après avoir été forcée de se faire avorter à la suite d’un accident dans lequel elle sauve la vie d’un de ses beaux-enfants.

Avec la douleur d’avoir perdu son propre enfant, il engendre la haine envers les enfants de son partenaire, Elle ne veut donc rien de plus que d’y mettre fin et de ruiner la vie de José María parce qu’elle leur reproche d’avoir complètement détruit son instinct maternel.

Ignacia Botero (Julieta Egurrola), dans Début et fin







Est-ce que la mère qui appuie toute son affection sur le plus jeune fils vous semble familière simplement parce qu’il est le plus jeune et est un garçon? Ignacia aime Gabriel, l’enfant qui étudie dans une université privée et où Il met toute sa foi en lui pour être le responsable de sortir la famille de la pauvreté.

Pour qu’il en soit ainsi, demande à Nicolás d’accepter un emploi médiocre à Veracruz afin de prendre en charge les frais de scolarité de Gabriel, qui à son tour profite de cette situation pour couler, avec ou sans intention, ses frères, y compris Mireya par la prostitution.

Ramona Pineda (Lucha Villa), dans Le procureur de fer







Trafiquant de drogue qui aime s’exprimer avec une pure grossièreté, Ramona est chargée d’instruire et de diriger ses enfants dans le trafic de drogue, ainsi que de faire disparaître quiconque la gêne à cette fin. Lorsque l’un d’entre eux échoue à une livraison ou fait une erreur devant la police, Cela ne le dérange pas de l’insulter et de le gifler pour l’humilier comme un grondement.

Elle est si perverse et chantage qu’elle veut que le spectateur croie que sa progéniture est de «petits anges» bien élevés qui sont harcelés par la justice, principalement par le procureur, donc dans une saga en quatre parties, il essaie de le justifier dans son motif de vengeance contre le représentant de la loi.

Coral Fabre (Regina Orozco), dans Deep Crimson







Coral est une infirmière considérée comme la pire au monde pour sa laideur et son surpoids, un trait physique que sa fille souligne comme un aspect désagréable. Rien ne semble changer le cours de son histoire décadente jusqu’à ce qu’elle rencontre Nicolás, un escroc au teint de calvitie qui finit par tomber amoureux d’elle.

Ils construisent tous deux une relation malade, obsessionnelle et criminelle. Coral ne veut pas perdre l’amour qu’elle a trouvé même si cela signifie tuer et abandonner leurs enfants dans un hospice sans le moindre remords de le faire.