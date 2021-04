Les législateurs affirment que YouTube Kids nourrit des enfants avec des contenus inappropriés dans «  un terrain vague de contenu consumériste insipide  »

07 avr.2021 09:47:41 IST

Un sous-comité de la Chambre enquête sur YouTube Kids, affirmant que le service vidéo appartenant à Google diffuse des contenus inappropriés aux enfants dans «un terrain vague de contenu consumériste insipide» afin de leur proposer des publicités. L’enquête intervient bien que Google ait accepté de payer 170 millions de dollars en 2019 pour régler les allégations selon lesquelles YouTube aurait collecté des données personnelles sur des enfants sans le consentement de leurs parents.

Dans une lettre envoyée mardi à la PDG de YouTube, Susan Wojcicki, le sous-comité de surveillance et de réforme de la Chambre des États-Unis sur la politique économique et des consommateurs a déclaré que YouTube ne faisait pas assez pour protéger les enfants du matériel qui pourrait leur nuire. Au lieu de cela, il s’appuie sur l’intelligence artificielle et l’autorégulation des créateurs pour décider quelles vidéos seront diffusées sur la plate-forme, selon la lettre du président du comité, le démocrate de l’Illinois Raja Krishnamoorthi.

Et malgré les changements à la suite du règlement de 2019, indique la lettre, YouTube Kids continue de diffuser des publicités aux enfants. Mais au lieu de se baser sur l’activité en ligne des enfants, il la cible désormais en fonction des vidéos qu’ils regardent.

YouTube a déclaré qu’il cherchait à fournir aux enfants et aux familles des protections et des contrôles leur permettant de voir du contenu adapté à leur âge. Il a également souligné que le règlement de 2019 concernait la plate-forme YouTube régulière, et non la version pour enfants.

« Nous avons fait des investissements importants dans l’application YouTube Kids pour la rendre plus sûre et proposer un contenu plus éducatif et enrichissant aux enfants, sur la base de principes développés avec des experts et des parents », a déclaré la société.

L’enquête du Congrès intervient un an sur la pandémie qui a fermé les écoles et laissé les parents qui travaillent à domicile de plus en plus dépendants de services tels que YouTube pour occuper les enfants. Cela a conduit à repenser les règles du «temps d’écran» et la culpabilité sur le temps que les enfants passent devant les écrans, certains experts recommandant aux parents de se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité.

Mais les législateurs disent que YouTube Kids est tout sauf de la qualité.

« YouTube Kids ne consacre aucun temps ni effort à déterminer la pertinence du contenu avant qu’il ne soit disponible pour les enfants à regarder », indique la lettre. « YouTube Kids permet aux créateurs de contenu de s’autoréguler. YouTube leur demande seulement de prendre en compte des facteurs tels que le sujet de la vidéo, si la vidéo met l’accent sur les personnages, les thèmes, les jouets ou les jeux d’enfants, etc. «

Les enfants de moins de 13 ans sont protégés par une loi fédérale de 1998 qui exige le consentement des parents avant que les entreprises puissent collecter et partager leurs informations personnelles.

Dans le cadre du règlement de 2019, Google a accepté de travailler avec des créateurs de vidéos pour étiqueter le matériel destiné aux enfants. Il a déclaré que cela limiterait la collecte de données lorsque les utilisateurs visionnaient de telles vidéos, quel que soit leur âge.

Mais les législateurs affirment que même après le règlement, YouTube Kids, lancé en 2015, a continué d’exploiter les failles et de faire de la publicité auprès des enfants. Bien qu’il ne cible pas les publicités en fonction des intérêts des spectateurs comme le fait le principal service YouTube, il suit les informations sur ce que les enfants regardent afin de recommander des vidéos. Il recueille également des informations d’identification personnelle sur les appareils.

Il existe également d’autres moyens sournois pour les publicités d’atteindre les enfants. Un «volume élevé» de vidéos pour enfants, dit la lettre, fait passer du marketing et de la publicité cachés avec des placements de produits par des «influenceurs pour enfants», qui sont souvent eux-mêmes des enfants.

« YouTube ne semble pas essayer d’empêcher un tel marketing problématique », indique la lettre. L’équipe de recherche de la Maison a constaté que seulement 4% des vidéos examinées avaient une «valeur éducative élevée» et offraient du matériel adapté au développement.

L’application pour enfants a contribué à faire de YouTube un point de vente de plus en plus attrayant pour les ventes publicitaires qui génèrent la plupart des bénéfices pour Google et sa société mère, Alphabet, basée à Mountain View, en Californie.

YouTube a généré près de 20 milliards de dollars de revenus publicitaires l’an dernier, soit plus que le double de son total d’il y a trois ans. Le site vidéo représente désormais environ 13% des ventes publicitaires totales de Google, contre un peu plus de 8% en 2017.

Le sous-comité de la Chambre recommande à YouTube de désactiver complètement les publicités pour les enfants de 7 ans et moins. Il demande également qu’il donne aux parents la possibilité de désactiver la fonction de «lecture automatique», ce qui n’est actuellement pas possible (bien que les parents puissent régler une minuterie pour limiter le visionnage de vidéos de leurs enfants).

Les législateurs demandent à YouTube de leur fournir des informations sur les meilleures vidéos, chaînes et revenus de YouTube Kids, ainsi que sur le temps moyen passé et le nombre de vidéos visionnées, par utilisateur, entre autres informations.

