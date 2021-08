Les lacs souterrains sur Mars causés par l’argile et non par l’eau trouvent une nouvelle étude

02 août 2021 18:43:12 IST

Trois articles de recherche ont indiqué que les signaux radar générés par Mars pourraient avoir été causés par de l’argile et non par de l’eau. Initialement, on croyait que les signaux provenaient de l’eau sous les structures du pôle sud de Mars.

L’instrument utilisé pour mesurer ces signaux était présent sur l’orbiteur Mars Express de l’Agence spatiale européenne, l’ESA. Cependant, trois dernières études indiquent que l’argile pourrait être le matériau permettant à ces radars de capter des signaux.

Le scientifique Isaac Smith de l’Université York a proposé que la structure souterraine est en fait un groupe d’argiles appelées Smectites. Il a également mesuré les propriétés de l’argile dans un laboratoire.

Jusqu’à présent, les scientifiques pensaient qu’il y avait des lacs souterrains sous la calotte glaciaire au pôle sud de Mars.

Jeffrey Plaut du Jet Propulsion Laboratory, National Aeronautics and Space Administration (NASA) avec Aditya Khuller, stagiaire au JPL et doctorant à l’Arizona State University, utilisent les données de Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding (MARSIS ). Ils ont analysé 44 000 échos radar sur 15 ans.

Smith a découvert que la réponse générée par les échantillons d’argile gelée correspondait aux observations faites par le radar MARSIS.

Pendant ce temps, l’agence a également partagé les dernières photos de Mars. La première des trois images de la planète rouge montre une formation rocheuse en couches dans le cratère Jiji. La deuxième image est celle du champ de dunes polaires au printemps nordique. La troisième et dernière photo représente des calottes glaciaires.

En publiant sur son compte Instagram, la NASA l’a partagé avec la légende que vous avez reçu un courrier de Mars. Le post a été aimé plus de 10 lakh fois.

