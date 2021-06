Les Killers et Bruce Springsteen unissent leurs forces avec « Dustland »

Après une série de publications anticipant leur arrivée, The Killers ont enfin révélé à leurs fans la sortie de « Dustland », dans laquelle ils chantent avec le légendaire interprète du rock Bruce Springsteen une nouvelle version de « A Dustland Fairytale », sortie en 2008 en tant que single de « Day & Age », le troisième album studio du groupe.

Dans cette nouvelle version, Brandon Flowers, leader et chanteur du groupe, unit sa voix à celle de The Boss tandis que tous deux alternent leurs couplets respectifs dans une ballade soft rock dans laquelle, de manière mélancolique, tous deux chantent la mort des rêves.

Selon Flowers à travers une déclaration concernant la sortie de « Dustland », ce serait Springsteen lui-même qui l’aurait contacté en février 2020 pour enregistrer la chanson ensemble. Le musicien vétéran lui aurait écrit après la participation de The Killers à Glastonbury. « Vous êtes devenus un sacré groupe live. J’ai adoré le costume doré », aurait-il écrit dans son message.

Brandon Flowers assure qu’après avoir lu le message, il pensait qu’après avoir reçu le texte, il pensait qu’une blague lui était jouée, alors il a décidé de rechercher sur Internet l’indicatif régional, qui, selon lui, venait de Freehold, New Jersey. , ce qui ne l’a pas convaincu.

Brandon Flowers affirme avoir envoyé un message à Evan, le fils de Bruce Springsteen, afin de vérifier la véracité du numéro de téléphone. En ce qui concerne le fond de « A Dustland Fairytale », Flowers assure qu’il est basé sur ses parents Jeannie et Terry, étant écrit à l’époque que sa mère traversait son combat contre le cancer. ,

« C’était une tentative pour mieux comprendre mon père, qui est parfois un mystère pour moi. Pour pleurer ma mère. Reconnaissez vos sacrifices et apercevez peut-être à quel point l’amour doit être fort dans ce monde. C’était ma thérapie. C’était cathartique », a déclaré Flowers.

Flowers a finalement remercié Springsteen d’avoir écrit de la musique sur des gens comme ses parents et d’avoir trouvé la beauté dans les espoirs et les rêves invisibles des gens. Bien que COVID ait considérablement reporté les plans de collaboration des deux, The Killers et Springsteen ont eu leurs sorties respectives en 2020 : les albums « Imploding The Mirage » et « Letter To You ».