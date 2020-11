Les joueurs de la FIFA spéculent sur la mort de Maradona: la carte est revendue à des prix astronomiques

La mort de Diego Armando Maradona a déjà fait monter en flèche la valeur de sa carte sur FUT, le mode FIFA Ultimate Team de la simulation Electronic Arts qui fonde une grande partie de son expérience sur la déportation, l’échange et la vente de cartes de joueurs. Comme cela s’est produit dans des cas similaires dans le passé, au moment de la mort du joueur, la valeur de sa carte a commencé à augmenter considérablement, augmentant même de un million de crédits sa valeur requise pour le trading des joueurs. Il est probable qu’EA Sports décidera de retirer la carte et de la remplacer par une carte commémorative, également pour éviter les spéculations.

Dans les minutes qui ont suivi la mort de Maradona, sa carte FUT a commencé à prendre rapidement de la valeur. Sur PlayStation, la différence est claire: jusqu’à hier, Maradona valait 2,1 millions de crédits, tandis que dans les minutes qui ont suivi la diffusion de la nouvelle, la valeur a également augmenté. plus de 3 millions de crédits. Même sur Xbox et PC, la valeur a considérablement augmenté, notamment dans le deuxième cas, où l’augmentation par rapport à l’après-midi était de près d’un demi-million de crédits. Sur Xbox en revanche, l’augmentation est limitée pour le moment: la valeur de la carte ne semble pas avoir augmenté de plus de 100 000 crédits, mais les données doivent encore être mises à jour. Ce sont les chiffres que les joueurs, qui deviennent ici des courtiers quasi spéculatifs, demandent la vente de la carte, probablement après avoir obtenu plusieurs exemplaires achetés au prix le plus bas.

Cependant, cette tentative de spéculation sera probablement de courte durée. Ce sont les joueurs qui décident à quel prix vendre les cartes et quelqu’un doit avoir décidé d’augmenter les prix peu de temps après la mort de l’ancien joueur, entraînant une augmentation du prix moyen du marché au sein de FUT. Pour cette raison, il est probable qu’Electronic Arts décide d’arrêter cette tendance retrait de la carte (qui, de plus, est l’un des plus forts du jeu) et bloque totalement la vente. À sa place, il pourrait introduire une carte commémorative comme déjà fait avec Davide Astori, également au centre d’une tentative de spéculation sur FUT peu après sa mort.