Les jeux vidéo de l’univers DC présenteront des histoires situées entre les films et les séries

Bien qu’il ait été précédemment confirmé que les prochains jeux vidéo DC se connecteraient au nouvel univers DC, James Gunn Oui Pierre Safran Ils viennent de confirmer à quel point les histoires des jeux influenceront la continuité des films et séries.

Au cours d’une interview, Gunn a été interrogé sur le rôle que les jeux vidéo joueront dans l’univers partagé des films et séries DC, auquel il a répondu : « Ce n’est pas comme si nous allions avoir le film Superman avec un jeu Superman. » Superman « , a déclaré Gunn.

Gunn a expliqué que les jeux auront des scénarios entre les films. « C’est plus comme si le film Superman sortait, et peut-être que deux ans plus tard, nous aurions le film Supergirl. Alors, quelle est l’histoire entre les deux ? Y a-t-il un jeu Krypto auquel nous pouvons jouer entre les deux ? », a déclaré Gunn. .

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ce sont tous les nouveaux films de DC Studios

Le premier film qui lancera le nouvel univers DC sera »Superman : Héritage », un film qui verra le héros titulaire dans ses débuts de super-héros et qui sortira le 11 juillet 2025. Ensuite, il suivra »Supergirl : la femme de demain », qui sera publié à une date ultérieure.

Gunn et Safran ont confirmé que » Legacy » et » Woman of Tomorrow » seront le premier des 10 films à venir qui feront partie du premier chapitre de l’univers DC, les autres étant » The Authority ». » The Brave and the Bold » et » Swamp Thing ». Les séries qui feront partie de ce chapitre seront »Creature Commandos », »Waller », »Booster Gold », »Lanterns » et »Paradise Lost ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Batman 2 dévoile sa date de sortie et son titre officiel

Bien sûr, ce ne seront pas tous les projets de l’univers DC, car Gunn et Safran ont confirmé qu’ils révéleront les autres productions à l’avenir. Le duo prévoit de diviser l’univers DC en 2 chapitres, s’étendant sur 8 à 10 ans.

S’il reste à voir quels types de jeux seront annoncés dans le cadre de la franchise DCU, la décision de Gunn et Safran d’inclure les jeux vidéo dans la continuité pourrait déjà inspirer d’autres studios à faire de même. Aucune date de sortie pour un prochain jeu DC Universe n’a encore été annoncée.