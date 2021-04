Les jeux The Witcher franchissent une nouvelle étape: plus de 50 millions d’unités vendues

Projet CD a courant Chiffres de vente des jeux vidéo du La franchise The Witcher a annoncé avoir franchi une autre étape. Surtout The Witcher 3: Chasse sauvage y a de nouveau apporté une contribution significative et continue de diriger le Top des jeux de sorceleur les plus vendus à.

The Witcher: Les chiffres de vente montrent la popularité des jeux

Même si avec Cyberpunk 2077 un plutôt début cahoteux a eu lieu, le dernier jeu de rôle de CD Projekt RED s’est vendu près de 14 millions de fois. Les jeux «The Witcher» du développeur polonais sont tout aussi populaires que ceux-là numéros actuels prouver.

Combien de fois The Witcher s’est-il vendu? Au total, CD Projekt a désormais plus 50 millions d’unités de la série de jeux vendus. Seul sur 30 millions de jeux doivent être affectés à la troisième partie de la série. Les 20 millions de ventes restantes sont réparties sur les deux prédécesseurs « The Witcher » (2007) et le successeur Assassins des rois (2011). Gwent (2018) en tant que jeu de cartes en ligne gratuit sera très probablement abandonné dans ces calculs.

Par rapport: Dans le Juin 2019 le studio a également dévoilé ses chiffres et annoncé la vente de environ 40 millions Unités. Au cours des deux dernières années, les ventes ont augmenté un peu, ce qui n’était probablement pas des moindres en raison du battage médiatique et des attentes entourant «Cyberpunk 2077». Cependant, cela a sa part essentielle Série Netflix sur The Witcher qui a présenté de nombreux téléspectateurs à la franchise et les a encouragés à acheter les jeux.

Nouveau cours pour CD Projekt RED

Le studio polonais a également récemment lancé un nouvelle stratégie d’entreprise open, ce qui influencera grandement le développement des futurs jeux. Avec le focus réaligné, le multijoueur autonome pour « Cyberpunk 2077 » a déjà été écrasé, le Sortie de la mise à niveau de nouvelle génération pour « The Witcher 3 » mais toujours pour le seconde moitié de 2021 daté. Une telle mise à jour devrait également apparaître dans une période similaire pour «Cyberpunk 2077».

Dans tous les cas, CD Projekt veut maintenir la franchise Witcher en vie et prévoit déjà de nouvelles sorties dans le monde fantastique de Geralt von Rivia. Une suite sous la forme d’un The Witcher 4 Il en sera ainsi, cependant ne pas donnermais plutôt de grande envergure Expansion de l’univers interne de Witcher. Cependant, le studio est toujours couvert d’informations à ce sujet.