Les jeux PS5 se vendent toujours mal au détail au Japon

Maintenant que le stock devient de plus en plus disponible, la PlayStation 5 se vend beaucoup mieux au Japon. Ce n’est toujours pas particulièrement spectaculaire, mais en termes d’unités matérielles, il a dépassé la PS4 et la PS Vita lors du lancement aligné, et rattrape maintenant la Nintendo Wii U. Cette dernière ne vous surprendra peut-être pas particulièrement, mais elle a été source de nombreuses mèmes au début de la génération.

Le problème est que les logiciels ne se vendent pas bien du tout – du moins pas au détail, de toute façon. Évidemment, il y a un contexte important ici : les données de Famitsu – sur lesquelles cet article est basé – n’incluent que les ventes physiques, nous ne savons donc pas si ces jeux se vendent mieux numériquement. De toute évidence, les tendances mondiales ont lentement commencé à pencher vers la Boutique PS, c’est donc un contexte important ici.

Néanmoins, Final Fantasy VII Remake Intergrade n’a géré que 20 889 unités. Celui-ci n’est pas si mal en fait, car vous pourriez éventuellement vous procurer une copie d’occasion du jeu PS4 d’origine et le mettre à niveau, ce que de nombreux joueurs avertis ont certainement fait. Ratchet & Clank: Rift Apart, cependant, ne pouvait rassembler que 14 663 unités. Ce n’est pas génial.

Pendant ce temps, la version de nouvelle génération de Guilty Gear Strive n’a même pas fait partie du top dix; l’édition PS4 n’a vendu que 11 722 unités. Pour mettre cela en contexte, le nouveau logiciel de création de jeux de Nintendo, Game Builder Garage, a fait ses débuts avec 71 241 unités. Bien sûr, c’est sur une plate-forme beaucoup plus populaire avec une base d’installation bien supérieure, mais vous pouvez voir la différence.

Le problème ici est que la PS5 est en fait épuisée au Japon, ce n’est donc pas comme si le matériel était facilement disponible. Mais avec la base d’installation approchant maintenant le million d’unités, il est probable que les consoles soient achetées par des scalpers et expédiées à travers l’Asie, car les nombres de logiciels ne semblent pas s’améliorer du tout – du moins pas au détail, de toute façon.