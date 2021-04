Les jeux PS Plus d’avril 2021 sont disponibles au téléchargement maintenant

Mettre à jour: Les trois jeux PS Plus sont disponibles au téléchargement dès maintenant sur PS5 et PS4 en Europe, et d’autres régions suivront bientôt. Oddworld: Soulstorm, comme indiqué ci-dessous, est prêt à être lancé pour les membres Plus sur PS5 uniquement, tandis que Days Gone et Zombie Army 4: Dead War peuvent être téléchargés et joués sur les deux consoles. Lequel de ces titres démarrez-vous en premier?



Histoire originale: Abe fait son retour triomphant sur PlayStation avec la sortie d’Oddworld: Soulstorm. Cette nouvelle version d’Abe’s Exoddus a été longue à venir, mais elle est enfin disponible sur PS5 et PS4 aujourd’hui, le 6 avril.

Comme vous le savez peut-être, les membres PS Plus peuvent réclamer la version PS5 du jeu sans frais supplémentaires; Soulstorm a été annoncé comme l’un des titres complémentaires d’avril, aux côtés de Days Gone et Zombie Army 4: Dead War. Eh bien, le titre Oddworld est disponible dès maintenant. Démarrez votre PS5 et vous pourrez ajouter le jeu à votre bibliothèque, pas de problème.

Êtes-vous excité pour Soulstorm sur PS5? Enregistrez les Mudokons dans la section commentaires ci-dessous.