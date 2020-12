Les Jets gagnent enfin leur premier match après avoir battu les Rams 23-20

Les Jets ont finalement remporté leur première victoire contre les Rams dimanche.

Les Jets de New York, qui sont au milieu d’une saison historiquement mauvaise, ont finalement remporté leur première victoire après une victoire de 23-20 contre Los Angeles, dimanche. Sean M. Haffey / «Je ne pense pas avoir accordé autant d’attention à la formation de la victoire que dans ce match», a déclaré l’entraîneur-chef Adam Gase à propos des agenouillements de fin de match. «Il nous a fallu trop de temps pour nous souvenir à quoi ressemble une victoire.» Avec la victoire des Jets, ils sont désormais 1-13 au classement, ce qui les place à égalité avec les Jaguars de Jacksonville pour la dernière place. «Ça va être embarrassant. J’ai mal au ventre. C’était très humiliant. Mais nous allons aller de l’avant », a déclaré l’entraîneur-chef des Rams Sean McVay après le match. Avec leur défaite, les Rams tombent à 9-5 sur la saison, ce qui les place à un match derrière les Seahawks de Seattle et à la deuxième place du NFC West. Les nouvelles d’une victoire ne sont pas toutes bonnes pour l’organisation new-yorkaise qui espère probablement décrocher le très recherché produit Clemson Trevor Lawrence avec le premier choix. Dans leurs deux derniers matchs, ils affronteront les bruns et les patriotes. Les Jags, qui s’intéressent probablement aussi à Lawrence, finissent par jouer les Bears et les Colts. [Via]