« Les IPhones ne sont pas totalement étanches »: Apple condamné à une amende de 10 millions d’euros

Qui a acheté un iPhone pensant qu’ils peuvent immerger tranquillement dans l’eau pour les prises de vue sous-marines rencontre un potentiel échec, et la faute du malentendu revient à Apple: cela a été établi par l’Autorité antitrust, qui vient de condamné à une amende pour la maison de Cupertino précisément par rapport à comment il a décidé de faire de la publicité auprès des consommateurs la résistance à l’eau de ses derniers téléphones. Selon l’AGCM, en fait, les publicités de tous les derniers iPhones impliquent que les gadgets sont submersibles dans l’eau dans toutes les conditions, alors que la réalité est légèrement mais significativement différente.

Comme tous les fabricants, Apple a testé ses produits dans des conditions de laboratoire; en particulier, pour obtenir la certification IP qui permet à l’entreprise de définir ses iPhones comme «étanches», l’entreprise a immergé certaines unités dans de l’eau distillée et immobile. Les appareils ont également survécu aux tests grâce à une eau totalement exempte d’impuretés et non soumis à des changements de pression qui auraient pu faciliter l’entrée, alors qu’il n’est pas certain qu’ils puissent sortir indemnes d’un plongeon dans l’eau de mer ou simplement après un lavage sous l’eau du robinet.

Ce n’est pas un petit détail, en effet: c’est exactement le type de détail qui peut conduire à une mauvaise utilisation du téléphone, peut-être l’immerger exprès, en pensant qu’il est fait exprès pour résister à ce type d’utilisation. D’une part, l’entreprise précise que « la garantie ne couvre pas les dommages causés par des liquides », mais selon l’AGCM l’énoncé n’est pas suffisant pour clarifier que les téléphones ne sont pas vraiment étanches comme cela apparaît dans les publicités et que la résistance à l’eau revendiquée a toujours des limites. À cela s’ajoute le refus réel d’Apple de réparer les iPhones endommagés par la pénétration de liquides dans le corps sous garantie, résister à l’exercice des droits des consommateurs en termes de garanties.

Pour ces raisons, Apple Distribution et la division italienne d’Apple se sont vu infliger une amende pour la somme combinée de 10 millions d’euros. Les publicités pour les appareils ayant conduit à la mesure sont celles des iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 pro Max, pour lesquels la résistance aux eau de 1 à 4 mètres et pendant 30 minutes: le conseil – qui s’applique à ceux-ci comme à tous les smartphones du marché – est de ne plongez pas les appareils dans l’eau exprès, à moins d’être protégés par un étui de protection étanche spécial.