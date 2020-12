Les investisseurs versent 9,3 milliards de dollars dans les startups indiennes, une baisse par rapport aux données de 2019

En 2019, les startups nationales avaient levé un total de 14,2 milliards de dollars du 1er janvier au 23 décembre. La baisse est principalement attribuée à l’épidémie de COVID-19.

Les investisseurs ont investi environ 9,3 milliards de dollars dans les startups indiennes jusqu’à présent en 2020 malgré le COVID-19 pandémie bouleversant de nombreux secteurs de l’économie, données du suivi de l’industrie Tracxn montré. Il s’agit d’une baisse par rapport à 2019, lorsque les startups nationales avaient levé un total de 14,2 milliards de dollars en 1482 tours du 1er janvier au 23 décembre. Rien qu’en décembre, plus de 1,5 milliard de dollars ont été investis dans des entreprises, notamment l’application de livraison de nourriture Zomato, le joueur de logistique Delhivery, et InMobi’s Glance. Les investissements ont été répartis sur 1 088 tours de financement, selon les données Tracxn.

L’activité des transactions a été lente en avril (461 millions de dollars levés en 85 tours), en mai (318,5 millions de dollars en 72 tours) et en juin (553 millions de dollars en 68 tours).

Bien que le nombre de rondes de financement soit tombé à son plus bas niveau en cinq ans en 2020, le montant levé était supérieur à celui de 2016 et 2017, lorsque les investisseurs ont atteint respectivement 3,51 milliards de dollars et 6,43 milliards de dollars.

Certaines sociétés de capital-risque ont doublé leurs ventes d’amorçage et de série A. Il y a eu moins de cycles de financement de 100 millions de dollars cette année (24 cycles totalisant 4,71 milliards de dollars), mais ceux-ci représentaient l’essentiel de la valeur de la transaction, selon les données de Tracxn. Il y a eu 28 tours de plus de 100 millions de dollars pour un montant de 7,86 milliards de dollars en 2019, selon Tracxn.

L’année a également été marquée par une intensification des fusions et acquisitions, plusieurs entreprises et investisseurs stratégiques ayant atteint des objectifs de forte croissance. L’acquisition de WhiteHat Jr (300 millions de dollars) par Byju’s et Reliance Industries du détaillant de meubles en ligne Urban Ladder (24 millions de dollars) et de la pharmacie en ligne Netmeds (83 millions de dollars), enregistrant une croissance de plus de 20% des fusions et acquisitions (fusions et Acquisitions) sur l’année précédente.

