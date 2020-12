Les investisseurs Sue CD Projekt Red après le lancement bâclé de «Cyberpunk 2077»

Un cabinet d’avocats basé à New York poursuit CD Projekt Red après la sortie tumultueuse de « Cyberpunk 2077 ».

Rosen Law Firm, basé à New York, a intenté un recours collectif contre le développeur de jeux CD Projekt Red, à la suite de la sortie polarisante de leur jeu très attendu, Cyberpunk 2077. Le jeu était criblé de bugs et fonctionne mal sur Xbox One et PlayStation 4. Christian Petersen / Le procès a été intenté au nom d’investisseurs et affirme que CD Projekt Red a fait des «déclarations fausses et / ou trompeuses» Cyberpunk 2077. Le procès cite directement une critique IGN négative: « Les consommateurs ont rapidement découvert que les versions de la console de génération actuelle de Cyberpunk 2077 étaient chargées d’erreurs et difficiles à jouer. IGN a publié une critique cinglante, déclarant que les versions de la console échouaient[] pour atteindre même la barre la plus basse de la qualité technique à laquelle on devrait s’attendre même en jouant sur du matériel bas de gamme. [Cyberpunk 2077] fonctionne si mal que cela rend le combat, la conduite et ce qui est par ailleurs un métier de maître de la narration légitimement difficile à regarder. CD Projekt Red a été contraint de publier des excuses après le lancement du jeu et a décidé d’émettre des remboursements. Sony est allé jusqu’à supprimer le jeu de son PlayStation Store. La société affirme travailler actuellement pour améliorer l’expérience: « Deuxièmement, nous corrigerons les bogues et les plantages, et améliorerons l’expérience globale », a déclaré le développeur dans un communiqué. « La première série de mises à jour vient d’être publiée et la suivante arrive dans les 7 prochains jours. Attendez-vous à plus, car nous mettrons à jour fréquemment chaque fois que de nouvelles améliorations sont prêtes. » [Via]