Les impulsions micro-ondes ont causé un étrange «  syndrome de La Havane  », suggère un rapport

Une série de maladies neurologiques mystérieuses signalées par des diplomates américains à Cuba a probablement été causée par l’énergie micro-ondes dirigée, selon un nouveau rapport des Académies nationales des sciences .

À la fin de 2016, des personnes qui travaillaient à l’ambassade des États-Unis à La Havane, à Cuba, ont commencé à développer des symptômes inexpliqués, notamment entendre un bruit fort accompagné de douleurs dans une ou les deux oreilles ou à travers la tête; les autres symptômes comprenaient des bourdonnements d’oreilles, des problèmes de vision, vertige et des difficultés cognitives, selon le rapport.

Dans les années suivantes, des personnes travaillant au consulat américain à Guangzhou, en Chine, ont signalé des symptômes similaires, tout comme des agents de la CIA en Russie et dans d’autres pays, selon le rapport et Nouvelles NBC . La mystérieuse maladie est devenue connue sous le nom de «syndrome de La Havane», et pour certains, elle est devenue «chronique et débilitante», selon le rapport.

En relation: Top 10 des maladies mystérieuses

Le Département d’État américain (DOS) a demandé à un comité d’experts médicaux et autres d’examiner les cas, de trouver des preuves scientifiques suggérant des causes possibles et de fournir des recommandations pour enquêter sur les cas futurs. Le comité a constaté que les symptômes étaient différents de ceux associés à tout autre trouble trouvé dans la littérature médicale générale, selon le rapport. Ils ont pris en compte de nombreuses causes, telles que l’énergie radiofréquence, les expositions chimiques, les maladies infectieuses et les problèmes psychologiques.

Le comité a conclu que les symptômes et leur apparition étaient « compatibles avec les effets de l’énergie radiofréquence (RF) pulsée et dirigée », a écrit David Relman, président du comité, dans le rapport. « Des études publiées dans la littérature ouverte il y a plus d’un demi-siècle et au cours des décennies suivantes par des sources occidentales et soviétiques fournissent un soutien circonstancié à ce mécanisme possible. » Énergie radiofréquence, qui comprend les ondes radio et micro-ondes , est un type de rayonnement de faible énergie.

D’autres mécanismes auraient pu renforcer certains des effets et provoquer certains des symptômes les plus chroniques chez certains, tels que des étourdissements persistants, des troubles du système vestibulaire (parties de l’oreille interne et du cerveau qui aident à contrôler l’équilibre et les mouvements oculaires) et des troubles psychologiques, Relman a écrit.

Le comité a conclu que d’autres causes potentielles, telles que les expositions chimiques et les maladies infectieuses, sont peu probables; cependant, « le comité ne peut pas exclure d’autres mécanismes possibles et estime qu’il est probable qu’une multiplicité de facteurs explique certains cas et les différences entre d’autres », selon le rapport. Par exemple, certains ont signalé des symptômes apparus soudainement, tandis que d’autres ont développé des symptômes plus chroniques qui ont mis du temps à se développer.

Le rapport ne conclut pas que l’énergie RF était due à des attaques délibérées, mais le libellé suggère fortement que cela aurait pu être, selon le New York Times . Le rapport indique que l’énergie était «dirigée» et «pulsée», ce qui signifie qu’elle était ciblée et non le résultat de sources d’énergie ambiantes, selon le Times.

De plus, certains patients ont signalé que leurs symptômes soudains – tels que la sensation de douleur, la pression et le son – provenaient d’une direction spécifique ou se produisaient à un endroit spécifique dans une pièce, ce qui suggère une source d’énergie dirigée, a constaté le comité, selon le Fois. Le rapport ne montre pas du doigt qui pourrait être derrière les attaques possibles, mais les agences de renseignement américaines considéraient la Russie comme le principal suspect il y a quelques années, a rapporté NBC News en 2018.

« Même si [the committee] n’était pas en mesure d’évaluer ou de commenter comment ces [Department of State] des cas se sont produits, comme une source possible d’énergie RF dirigée et pulsée et les circonstances exactes des expositions putatives, la simple considération d’un tel scénario soulève de graves inquiétudes quant à un monde avec des acteurs malveillants désinhibés et de nouveaux outils pour nuire aux autres, » Relman a écrit.

Le comité a également soulevé des inquiétudes quant à la possibilité de nouveaux cas futurs chez les employés du gouvernement travaillant à l’étranger et a formulé des recommandations sur la surveillance et la façon de gérer et de réagir à de tels cas. «Le prochain événement peut être encore plus dispersé dans le temps et dans le lieu, et encore plus difficile à reconnaître rapidement», a écrit Relman.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.