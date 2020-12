Les images en direct présumées OnePlus 9 révèlent un affichage perforé, une prise en charge de la charge sans fil inversée de 30 W et plus

OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus 8T 5G étaient les deux derniers lancements du fabricant chinois de smartphones OnePlus. Maintenant, la société semble venir avec une autre série de smartphones appelée série OnePlus 9. Quelques nouvelles images en direct du prochain OnePlus 9 viennent d’être divulguées en ligne, ce qui révèle également un certain nombre de fonctionnalités clés de l’appareil.

Comme l’ont signalé pour la première fois les utilisateurs de 91mobiles, la série de téléphones OnePlus 9 devrait être lancée à un moment donné en mars 2021, avec un écran plat et une découpe dans le coin. Le rapport révèle également que le OnePlus 9 aura une batterie de 4500 mAh qui prendra en charge une charge rapide régulière de 65 W et une charge sans fil inverse rapide de 30 W, un peu comme le OnePlus 8 Pro. Si cela est vrai, le OnePlus 9 serait le premier appareil OnePlus à être doté de la technologie de charge sans fil inversée.

Le rapport partage également quelques autres détails sur le prochain smartphone de la série OnePlus 9. La gamme devrait généralement inclure trois modèles, à savoir OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9 Lite.

Nous nous attendons également à ce que OnePlus 9 soit alimenté par le chipset Snapdragon 888 récemment annoncé, associé à jusqu’à 12 Go de RAM et Android 11. Alors que le OnePlus Lite devrait être livré avec le chipset Snapdragon 865, la prise en charge de la charge rapide de 65 W et un prix. d’environ 600 € (environ Rs 44,200).

Les prix et autres détails sur la série OnePlus 9 ne sont pas encore connus, donc, pour l’instant, il sera préférable d’attendre une annonce officielle de OnePlus et de révéler enfin leur prochaine gamme OnePlus pour 2021.

Eh bien, quelles nouvelles spécifications et fonctionnalités souhaiteriez-vous inclure dans la prochaine série de smartphones OnePlus 9? Vous pouvez nous faire part de vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous.