Les images de la nouvelle saison de Fortnite ont été co-dirigées par les réalisateurs des Avengers

La nouvelle saison de Fortnite, la populaire Battle Royale maintenant dans la sixième phase de son deuxième chapitre, s’est ouverte avec une vidéo d’introduction d’environ trois minutes qui, en plus de lancer la nouvelle saison, a également servi d’entrée pour le premier single. -Expérience de joueur proposée par le jeu vidéo. Les joueurs se sont alors retrouvés devant un petit court métrage d’action qui a en fait des origines «d’auteur»: le film a été co-réalisé par Joe et Anthony Russo, les deux réalisateurs les plus connus pour leur travail avec les Avengers.

« C’était formidable de travailler avec l’équipe d’Epic Games », ont commenté les réalisateurs à The Verge. « Fortnite représente un élément unique de la culture pop et nous pensons que Donald moutarde est un conteur visionnaire, qui continue de nous entraîner dans des territoires inexplorés. « Mustard est le Chief Creative Officer d’Epic Games et est donc en charge du développement créatif de tous les titres développés par la société. Monde Marvel, y compris les protagonistes de films et de bandes dessinées.

« J’ai beaucoup de chance d’avoir rencontré Joe et Anthony Russo », a expliqué Mustard. «Non seulement j’ai trouvé des amis, mais c’était comme si j’avais découvert un membre de ma famille disparu. Nous avons rapidement trouvé une vision commune. Ils prenaient fin. Guerre d’infini et je lui ai raconté toute l’histoire de Fortnite. « Plus tard, tout a commencé avec l’apparition de Thanos (et les modalités qui lui sont associées) dans le jeu, une sorte d’étincelle qui a ensuite conduit à la fusion de plusieurs univers et à la présence massive des éléments Marvel dans le jeu vidéo. « Tout a conduit là où nous en sommes aujourd’hui, le film d’introduction d’hier a été réalisé par moi et les deux frères Russo. »

