Les hôpitaux ruraux sont assiégés par le COVID-19. Voici ce à quoi les médecins sont confrontés, selon leurs propres mots.

Il est difficile de dire à quel point le COVID-19 frappe les hôpitaux ruraux américains. Le Dakota du Nord a tellement de cas qu’il permet aux infirmières asymptomatiques positives au COVID-19 de continuer à s’occuper des patients pour maintenir le personnel des hôpitaux. L’Iowa et le Dakota du Sud sont sur le point de manquer de capacité hospitalière.

Pourtant, dans de nombreuses communautés, la coopération initiale et la bonne volonté observées au début de la pandémie ont cédé la place à la fatigue et à la colère du COVID-19, rendant difficile la mise en œuvre et l’application de mesures de santé publique, comme le port de masques, qui peuvent réduire la propagation de la maladie.

Les systèmes de santé ruraux sont entrés dans la pandémie dans une situation financière déjà précaire. Au fil des ans, les changements démographiques, la baisse des revenus et l’augmentation des dépenses de fonctionnement ont rendu plus difficile pour les hôpitaux ruraux de rester en affaires. La pandémie a rendu les choses encore plus difficiles. À la mi-mars, la plupart des hôpitaux ruraux ont interrompu les procédures électives pour ralentir la propagation du virus, réduisant davantage leurs revenus, et beaucoup ont été confrontés à des hausses de prix pour les fournitures en raison de pénuries extrêmes.

Je travaille avec des médecins ruraux et des administrateurs d’hôpitaux de partout au pays en tant que chercheur, et je vois le stress qu’ils subissent en raison de la pandémie. Voici ce à quoi font face deux d’entre eux – Konnie Martin, directeur général de San Luis Valley Health à Alamosa, Colorado, et la Dre Jennifer Bacani McKenney, qui pratique la médecine familiale à Fredonia, Kansas. Leurs expériences reflètent ce que vivent les autres et la façon dont les communautés rurales innovent sous une pression extraordinaire.

Je vais les laisser expliquer dans leurs propres mots.

Konnie Martin, Alamosa, Colorado

La fatigue du COVID-19 est réelle. Ça porte sur les gens. Tout le monde souhaite que nous ayons dépassé cela. J’ai lu l’autre jour que les travailleurs de la santé étaient le «gardien des peurs». Pendant le COVID-19, les patients ont placé leurs craintes de manière disproportionnée sur les cliniciens, dont beaucoup éprouvent eux-mêmes les mêmes craintes. Je me concentre sur le renforcement de la résilience, mais c’est difficile.

Mon hôpital compte actuellement sept patients atteints de COVID-19 et peut en faire jusqu’à 12. Au printemps, nous avons converti un centre spécialisé en visite en une clinique respiratoire temporaire pour séparer les patients potentiellement infectieux et réduire la pression sur notre service d’urgence.

Il s’agit de s’assurer que nous avons suffisamment de personnel et de capacité hospitalière.

Il n’y a aucun hôpital qui ne soit assiégé, ce qui signifie qu’amener les patients au bon niveau de soins peut être un défi. Au cours des derniers jours, nous avons accepté trois transferts d’établissements situés en première ligne. Nous n’avons jamais eu à faire cela auparavant. Avec six lits USI et 10 ventilateurs, nous essayons d’aider les autres.

La grippe n’est pas encore arrivée dans notre communauté et je m’inquiète de quand elle surviendra. Nous avons actuellement près de 40 employés en isolement ou en quarantaine, un nombre effarant pour une petite installation. Nous devons changer la couverture de la dotation par tranches d’une demi-journée pour suivre le rythme.

Nous n’en sommes même pas à un point où nous envisageons même de ramener au travail le personnel positif au COVID-19, comme l’a suggéré le gouverneur du Dakota du Nord. J’espère que nous n’y arriverons jamais. Nous considérons cependant des expositions à haut risque ou à faible risque. Si un clinicien est exposé au COVID-19 lors d’une procédure médicale en aérosol, c’est un risque élevé. Si un clinicien est exposé dans une salle de classe de 50 personnes qui étaient toutes socialement éloignées et portaient des masques, c’est à faible risque. Si nous faisons face à des besoins critiques en main-d’œuvre, nous pourrions ramener des travailleurs de la santé qui ont eu des expositions à faible risque.

Nous avons acquis beaucoup de connaissances cette année, et nous nous sentons tous plus sages maintenant, mais définitivement plus âgés aussi.

Dre Jennifer Bacani McKenney, Fredonia, Kansas

Nous avons choisi de vivre dans une communauté rurale parce que nous nous soucions les uns des autres. Notre seule épicerie livrera à votre domicile. Le département de notre shérif conduira les médicaments en dehors des limites de la ville. Si nous pouvions revenir à nos valeurs rurales de bien-être et de protection les uns des autres, nous serions dans une meilleure position. Quelque part en cours de route, ces valeurs ont pris le pas sur la politique et la peur.

Le comté de Wilson, où je pratique dans le sud-est du Kansas, n’a vu son premier cas de COVID-19 que le 15 avril. En août, vous pouviez toujours compter le nombre de cas sur deux mains. Mais à la mi-novembre, le total était de plus de 215 cas dans un comté d’environ 8 500 habitants – ce qui signifie qu’environ un habitant sur 40 a été infecté.

Notre hôpital à accès critique de 25 lits ne dispose pas de lits dédiés aux soins intensifs et ne dispose que de deux ventilateurs. Les appels aux urgences sont répartis entre les cinq médecins de Fredonia. En plus de traiter les cas de COVID-19, nous gérons toutes les autres maladies et blessures qui franchissent la porte, y compris les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, les blessures traumatiques et les morsures de crotales.

Nous avons sectionné un couloir de chambres pour les cas suspects de COVID-19. Sans une unité de soins intensifs, cependant, nous devons compter sur d’autres hôpitaux. Récemment, mon partenaire a dû transférer un patient qui avait une hémorragie gastro-intestinale. Elle a dû appeler 11 hôpitaux différents pour en trouver un qui pourrait accueillir le patient.

Je me sens chanceux d’avoir des tests sur place dans le laboratoire de l’hôpital. Mais comme beaucoup de mes pairs ruraux, obtenir suffisamment de masques faciaux et d’autres équipements de protection individuelle dès le début était difficile.

La communauté est fatiguée, frustrée et têtue. Les politiciens parlent de s’appuyer sur la responsabilité personnelle pour mettre fin à la pandémie, mais je ne vois pas une majorité de personnes portant des masques dans les espaces publics malgré les appels des professionnels de la santé. Certaines personnes ont peur. D’autres agissent comme si COVID-19 n’existait pas.

La politique rend les choses plus difficiles. Je suis le responsable de la santé du comté de Wilson depuis huit ans. Cette année, les commissaires de comté ont acquis plus de contrôle sur les décisions de santé concernant le COVID-19.

Lorsque j’ai proposé un mandat de masque au début de la pandémie, un commissaire de comté a soutenu que cela violerait ses droits. Un autre commissaire a rechigné à l’un de mes rapports, disant que je n’avais pas le droit de dire aux écoles comment évaluer les enfants avant qu’ils puissent retourner au sport, malgré les risques pour la santé.

J’ai récemment proposé un nouveau mandat de masque étant donné notre nombre croissant. J’ai expliqué que les masques ne sauveraient pas seulement des vies, ils aideraient les entreprises à rester ouvertes et à garder les employés au travail. Les commissaires l’ont rejeté 3-0.

Se préparer à la prochaine pandémie

Nous vivons dans un monde interconnecté où le commerce et les personnes traversent les frontières nationales et étatiques, ce qui entraîne le risque de nouvelles maladies. L’Amérique devra faire face à une autre pandémie à l’avenir.

Les systèmes de prestation de soins de santé ruraux peuvent tirer parti des leçons du COVID-19 pour se préparer. Entre autres, leurs «exercices sur table» de préparation aux situations d’urgence peuvent inclure la planification des flambées de maladies infectieuses, en plus des incendies et des inondations; incidents faisant des victimes massives; et les déversements de produits chimiques.

Ils peuvent diversifier en permanence les options de chaîne d’approvisionnement d’autres industries, telles que la construction et l’agriculture, pour aider à garantir l’accès aux fournitures nécessaires. Pour éviter les pénuries de personnel et de fournitures, ils peuvent créer des réseaux régionaux de soins de santé ruraux pour échanger du personnel, effectuer des tests et acheter des fournitures.

Pendant ce temps, les médecins et les administrateurs des soins de santé ruraux sont aussi flexibles et ingénieux que possible face à l’adversité.

