Ils sont de retour! Après avoir rendu les fans de Team USA fiers de leurs routines médaillées à Tokyo – et de tous les rebondissements qu’ils ont pris en cours de route – les Olympiennes de l’équipe féminine américaine de gymnastique sont de retour à la maison.

Jeudi, Simone Biles, Suni Lee, Jordan Chiles, Grace McCallum et Jade Carey nous ont rejoints AUJOURD’HUI pour un retour aux sources amusant et instructif.

Bienvenue à la maison aux femmes de l’équipe américaine de gymnastique ! Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

L’événement du matin a débuté avec des acclamations et des larmes sur la place alors que Lee, 18 ans, la star hors concours qui a remporté l’argent dans l’épreuve par équipe, le bronze aux barres asymétriques et l’or au concours général, a non seulement salué Savannah Guthrie d’aujourd’hui. et Hoda Kotb, mais a également retrouvé toute sa famille pour la première fois depuis le début des Jeux.

Mais ce moment émouvant, qui l’a vue placer des médailles autour du cou de ses fiers parents, n’était que le début.

Le reste du gang a ensuite rejoint Lee pour partager leurs points de vue sur ce que cela fait de rentrer à la maison et de voir (et entendre) leurs fans pour la première fois depuis le début des Jeux sans spectateurs.

« Je me sens très honoré », a déclaré Chiles, 20 ans, « C’est un sentiment incroyable, je suis heureux de revenir aux États-Unis. C’est quelque chose que nous attendons tous. »

En rapport

Ses coéquipiers ont fait écho à ce sentiment tout en soulignant qu’il faudra un certain temps pour s’habituer à leur nouvelle renommée.

« C’est un peu bizarre de se promener quand les gens demandent : ‘Oh, êtes-vous Grace ?' », a noté McCallum, 18 ans.

Les gymnastes de l’équipe américaine se sont rendus AUJOURD’HUI jeudi matin. Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Mais ce n’est pas bizarre pour un membre de la meute. Simone Biles est une vétéran olympique, et lors de la visite, elle a offert quelques conseils aux autres femmes.

« Je suis habitué, j’ai l’impression que c’est écrasant », a déclaré le joueur de 24 ans. « Alors, fixez-vous simplement vos limites et respectez-les. »

Et ils sont tous susceptibles de suivre ce conseil. Après tout, lorsque les Olympiens ont été interrogés sur leurs propres modèles, le reste des gymnastes a pointé du doigt Biles – et ce n’est pas une surprise.

Simone Biles participe à la finale de gymnastique artistique féminine à la poutre des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au Centre de gymnastique Ariake à Tokyo le 3 août 2021. Lionel Bonaventure / AFP via Getty Images

Il n’y a personne d’autre dans le sport qui a la perspective de tous les hauts et les bas qui accompagnent la renommée de la gymnastique, en particulier après les Jeux de Tokyo, où Biles a dû se retirer de la plupart de ses événements après avoir souffert de « les sinuosités », lorsque les gymnastes perdu dans les airs au milieu d’une compétence, ce qui peut être très dangereux.

« Je suis toujours dépassé », a déclaré Biles à propos de la tournure inattendue des événements. « Mais je crois vraiment que tout est censé arriver pour une raison. Bien que cela ne se soit pas passé comme prévu, les cartes avec lesquelles j’ai joué, je pense que cela s’est terminé mieux que prévu. »

En rapport

C’est certainement vrai pour le seul membre du groupe qui n’a pas pu rejoindre AUJOURD’HUI jeudi – MyKayla Skinner, la gymnaste qui a failli quitter Tokyo après avoir initialement échoué à se qualifier pour la finale individuelle du saut de cheval. Mais elle a fait un retour pour la médaille d’argent lorsque l’événement s’est ouvert à elle après que Biles se soit retiré.

Biles, qui a remporté l’argent par équipe et le bronze individuel à la poutre aux Jeux d’été de 2020, reportés à 2021, ne regrette pas de se retirer de plusieurs événements.

Simone Biles n’a pas eu l’expérience qu’elle attendait à Tokyo, mais cela ne veut pas dire qu’elle a des regrets. Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

« Je serai éternellement reconnaissante pour ce moment et tout ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré AUJOURD’HUI. « Parce que je suis de retour en un seul morceau, j’ai une bonne tête sur les épaules et je me sens bien. »