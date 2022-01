Les gradins remplacent Roddy Ricch en tant qu’invité musical SNL après une exposition au COVID

Le groupe indie pop Bleachers devrait remplacer le rappeur Roddy Ricch en tant qu’invité musical sur Saturday Night Live (SNL) ce samedi après que le rappeur a dû abandonner en raison d’une exposition au COVID. Ricch devait apparaître aux côtés de l’animatrice Ariana Debose.

« En raison de la récente exposition de Covid dans mon équipe et pour assurer la sécurité de tout le monde, je ne pourrai pas jouer sur SNL Cette fin de semaine. je travaille avec le SNL équipe pour verrouiller une nouvelle date cependant », a écrit Ricch sur Instagram.

Bleachers, mettant en vedette Jack Antonoff, a travaillé avec d’autres artistes majeurs, dont Taylor Swift, Lorde et Bruce Springsteen. Le groupe sort de son troisième album studio, Éliminez la tristesse du samedi soir, un titre approprié car c’est généralement ce que SNL essaie de faire. En 2012, il était membre du duo rock Fun, dont l’album Certaines nuits est devenu un énorme succès.

L’abandon de Roddy Ricch n’est qu’une autre façon dont COVID-19 a un impact SNL







Les problèmes de COVID de Ricch ne sont que les derniers à avoir un impact SNL. Le 18 décembre, l’épisode normalement réservé comme spécial de Noël, a été essentiellement annulé en raison de la propagation de COVID-19, en particulier à New York où la série se déroule. L’épisode devait être animé par Paul Rudd, qui a rejoint le club des quintuples, avec l’invité musical Charli XCX. Rudd a quand même fini par héberger, mais l’épisode n’avait pas d’audience et n’a diffusé que des courts métrages numériques. Les seuls membres de la distribution qui sont apparus étaient Michael Che et Kenan Thompson, avec des apparitions spéciales de Tina Fey et Tom Hanks.

Cependant, l’épisode avait encore quelques faits saillants, y compris une esquisse numérique hilarante où Kate McKinnon et Aidy Bryant ont joué une paire de mères d’âge moyen dans une publicité Homegoods où elles ont supplié des petits-enfants pour Noël. SNL a expérimenté des façons de présenter le spectacle depuis le début de COVID. Au début de la pandémie, de nombreux sketchs ont été filmés depuis les domiciles des acteurs alors qu’ils trouvaient des moyens créatifs de faire fonctionner les sketchs.

Ricch est maintenant le troisième invité musical à abandonner SNL en raison de problèmes de COVID-19 et cela inclut le chanteur Morgan Wallen qui a reporté son apparition en 2020 après avoir enfreint les protocoles COVID. D’autres émissions de télévision de fin de soirée ont également des problèmes de COVID-19 car Seth Meyers et James Corden ont annulé des émissions en studio car ils ont tous deux été testés positifs.

Debose la fait toujours SNL débuts ce week-end. Debose est récemment apparu dans Steven Spielberg West Side Story et à côté SNLCecily Strong dans Apple TV+ Schmigadon.

SNL diffusera son premier épisode de 2022 le 15 janvier sur NBC et Peacock à 23h30 HE / 20h30 PT.





