Les GPU GeForce RTX 3050 de Nvidia apportent enfin le ray tracing et le DLSS aux masses d’ordinateurs portables

Les lèvres lâches de Samsung ont murmuré la vérité: mardi, Nvidia a annoncé de nouveaux GPU pour ordinateurs portables GeForce RTX 3050 et 3050 Ti conçus pour apporter le traçage de rayons, la technologie DLSS améliorant les performances et des capacités créatives suralimentées aux masses mobiles. Nvidia a chronométré l’annonce pour qu’elle coïncide avec la révélation par Intel de ses processeurs robustes Core H de 11e génération, et la société affirme que les GPU RTX 3050 apparaîtront dans les ordinateurs portables à partir de 799 €.

Cela change la donne.

Les cartes graphiques GeForce de dernière génération ont introduit la technologie RTX de Nvidia, qui a ajouté des cœurs RT dédiés pour le traçage de rayons en temps réel et des cœurs tensoriels pour les tâches d’accélération de l’IA. Mais le matériel à la pointe de la technologie ne s’est jamais glissé dans les ordinateurs portables grand public. Au lieu de cela, les ordinateurs portables RTX 2060 ont été lancés à 1200 € et plus.

Brad Chacos / IDG

Les GeForce RTX 3050 et 3050 Ti apportent les avancées de Nvidia à des prix encore plus bas. Le lancer de rayons est peut-être la fonctionnalité la plus révélatrice, mais les vitesses de jeu magiques améliorées par l’IA de DLSS 2.0 et les performances considérablement améliorées dans les applications créatives qui peuvent tirer parti de ces cœurs AI et RT dédiés pourraient vraiment faire bouger les choses dans l’ordinateur portable de moins de 1000 €. marché.

Brad Chacos / IDG

Brad Chacos / IDG

Pour faire ressortir ce point, Nvidia a annoncé une vague de nouveaux ordinateurs portables RTX Studio avec sept modèles qui incluent le GeForce RTX 3050 ou 3050 Ti. Les nouveaux ordinateurs portables Studio avec des options graphiques Nvidia haut de gamme et les nouvelles puces d’Intel arriveront également dans les rues dans les semaines à venir, revendiquant jusqu’à deux fois les performances de rendu des modèles de la génération précédente.

Nvidia

Les goodies créatifs ne sont pas limités aux professionnels non plus. Nvidia Broadcast utilise l’apprentissage automatique sur les cœurs de tenseurs pour embellir l’apparence de vos flux Twitch et de vos vidéos YouTube, avec des fonctionnalités telles que la suppression du bruit de fond et les écrans verts AI. Ces fonctionnalités fonctionneront à la fois sur les ordinateurs portables RTX 3050 et Studio. Pour adoucir le pot, Nvidia a également annoncé que Broadcast peut désormais faire taire le son des animaux de compagnie et des essaims de cigales via une mise à jour qui est publiée aujourd’hui.

Bien que ces fonctionnalités RTX devraient faire sensation dans la gamme de prix grand public, ne vous attendez pas à ce que l’amélioration des performances des jeux traditionnels soit aussi révolutionnaire, bien que la famille RTX 3050 devrait fournir un bon coup de pouce par rapport à la GTX 1650. Nvidia lance ces modestes Les GPU sont des options solides pour les jeux 1080p à plus de 60 images par seconde, même avec le lancer de rayons activé dans certains jeux grâce à la puissance incroyable du DLSS 2.0. (Les ordinateurs portables GTX 1650 de la génération précédente n’avaient pas de traçage de rayons ou de prise en charge DLSS.) Ces ordinateurs portables pouvaient également voir des performances supplémentaires dans certains titres grâce à l’inclusion de la technologie PCIe Resizable BAR, qui est standard dans les ordinateurs portables de la série RTX 30.

Brad Chacos / IDG

Les GeForce RTX 3050 et 3050 Ti sont équipées chacune de 4 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 128 bits et fonctionnent toutes deux sur une puissance comprise entre 35 et 80 watts. (Les configurations de puissance variable de Nvidia rendent l’achat d’un ordinateur portable de jeu beaucoup plus difficile maintenant.) Les spécifications techniques du GPU montrent que le RTX 3050 et le RTX 3050 Ti seront probablement un pas en avant par rapport aux performances de jeu des ordinateurs portables RTX 30 existants.

Brad Chacos / IDG Un aperçu de l’ensemble des spécifications du GPU pour ordinateur portable de la série RTX 30 (y compris les RTX 3050 et 3050 Ti) fourni par Nvidia.

Alors que la version pour ordinateur portable du RTX 3060 contient 3840 cœurs graphiques CUDA pour offrir des expériences de jeu 1080p sans compromis et de superbes expériences de jeu 1440p, Nvidia affirme que le RTX 3050 Ti comprendra 2560 cœurs, tandis que le RTX 3050 est livré avec 2048. Ces cœurs sont livrés avec des vitesses d’horloge de plus de 200 MHz plus lentes que les GPU pour ordinateurs portables RTX 30 plus chers, bien que les vitesses d’horloge de suralimentation souvent atteintes pendant le jeu soient dans le même sens que celles des cousins ​​plus costauds. La puissance et les capacités de refroidissement de l’ordinateur portable que vous avez choisi joueront probablement un rôle important dans la vitesse à laquelle votre RTX 3050 va.

Nvidia indique également que le RTX 3050 Ti utilisera 80 cœurs tenseur et 20 cœurs RT, tandis que le 3050 contient 64 cœurs tenseur et 16 cœurs RT. À titre de comparaison, la version mobile du RTX 3060 comprend 120 cœurs tensoriels et 30 cœurs RT.

Nvidia La BARRE redimensionnable permet au processeur de votre ordinateur portable de puiser pleinement dans la mémoire du GPU, offrant des gains de performances dans certains scénarios.

Tout compte fait, ces GPU semblent offrir de solides expériences de jeu 1080p de qualité moyenne à élevée pour le prix, bien que nous devrons tester nous-mêmes les ordinateurs portables RTX 3050 pour être sûr, en particulier compte tenu de la large gamme de puissances disponibles, qui peut avoir un impact significatif sur les performances. Nvidia n’a pas non plus révélé de mesures de performances pour le RTX 3050, seulement le 3050 Ti. En tant que plates-formes GeForce modernes, les ordinateurs portables RTX 3050 prennent également en charge la merveilleuse fonctionnalité Nvidia Reflex réduisant la latence dans certains jeux de compétition. Les fabricants d’ordinateurs portables peuvent choisir d’implémenter les différentes technologies Max-Q de troisième génération de Nvidia (comme un mode Whisper amélioré et Dynamic Boost 2.0).

Nvidia a déclaré que les ordinateurs portables RTX 3050 commenceraient à 800 €, tandis que les ordinateurs portables RTX 3060 commenceraient déjà à 1200 €. Ne soyez pas surpris si les ordinateurs portables de jeu RTX 3050 Ti se placent au milieu à 1000 €. Nvidia a également déclaré que les ordinateurs portables GTX 1650 existants continueraient d’être vendus tandis que les ordinateurs portables grand public passeraient à ces nouvelles offres de la série RTX 30. Si vous avez du mal à trouver une carte graphique, peut-être qu’un nouveau portable de jeu pourrait être exactement ce que le médecin vous a ordonné?

