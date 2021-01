Les GPU connaissent une augmentation massive des prix alors que l’exclusion tarifaire prend fin après les vacances

DENON AVCX6700H- DEMANDEZ UN PRIX D'AMI

Cet amplificateur AV 8K de 11.2 canaux avec 205W par canal supporte entièrement le Dolby Atmos, DTS:X, DTS:X Pro, IMAX Enhanced et Auro-3D. L'AVC-X6700H prend également en charge les dernières spécifications HDMI telles que 8K/60Hz et 4K/120Hz pass-through, VRR, ALLM, Dynamic HDR, HDR10+ et support eARC.