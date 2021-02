Les Golden Globes ont oublié que je ne suis plus ici et c’est ainsi qu’ils ont réagi au Mexique

Ce mercredi était le jour où la course pour l’édition a commencé 78e Golden Globe Awards avec l’annonce des nominations dans le cinéma et la télévision. La Association de la presse étrangère d’Hollywood fait connaître les artistes et les productions qui iront à la recherche du prix, mais dans les réseaux ils ont manifesté contre une grande absence.

Comme c’est le cas pour toutes les récompenses, il y a un espace réservé aux films non anglophones. Les nominés étaient: Un autre tour (Danemark), La Llorona (Guatemala / France), La vie avant elle-même (Italie), Minari (États-Unis) et Deux d’entre nous (France), mais le film mexicain, ‘Je ne suis plus là’, il est resté aux portes de la cérémonie.

‘Je ne suis plus là’ est une bande écrite et réalisée par Fernando Frías de la Parra, qui a triomphé au Morelia International Film Festival 2019 et a eu un grand impact en atteignant le service de streaming Netflix en mai 2020. Son absence des Golden Globes a provoqué des réactions négatives sur les réseaux sociaux. Consultez les commentaires sur Twitter!

Je déteste qu’ils n’aient pas nominé « Je ne suis plus ici » pour le meilleur film étranger aux Golden Globes. – Yuri Pérez (@YuriHealy)

3 février 2021





LA RACE N’EST PAS NOMINÉE JE NE SUIS PLUS ICI, CES PRIX PINCHES SONT ANNULÉS #Globes dorés – santana (@santanasgarcia)

3 février 2021





Les Golden Globes n’ont pas nominé No Longer Here pour un film international et cela m’attriste – Sergio Palacios (@ Palacios2049)

3 février 2021





Qu’est-ce qu’il y a? Pourquoi « La Llorona » remporte-t-elle autant de nominations pour « Je ne suis plus là »? – Edwin Borrero (@EdwinBorreroC)

3 février 2021





Le long métrage a été choisi par l’Académie mexicaine des arts et des sciences cinématographiques (AMACC) pour être pris en considération dans le prochain Oscars 2021, donc il a encore une chance d’être dans les Oscars, mais ne pas être dans les Golden Globes, ils considèrent que ses chances diminuent.

Le film de Fernando Frías de la Parra a déjà reçu 10 statuettes aux Ariel Awards 2020 et récemment c’était nominé pour le meilleur film ibéro-américain aux Goya Awards, avec The Topo Agent (Chili), L’oubli que nous serons (Colombie) et La Llorona (Guatemala).