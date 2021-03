Les Golden Globes confirment la domination de Netflix sur la scène audiovisuelle internationale avec 11 récompenses pour la plateforme

Pendant quelques saisons, les cérémonies de remise des prix faire comprendre, année après année, que Netflix est l’une des grandes puissances au niveau de l’audiovisuel créatif moderne. Au niveau public, c’est clair: si les chiffres exacts restent un mystère, la capacité à générer des conversations, des modes, des mèmes et des courants thématiques que leurs concurrents du cinéma et de la télévision imitent ne fait aucun doute.

Quant aux prix, des nuances peuvent être soulevées. Par exemple, aux Oscars 2020, Netflix avait deux nominations et de grandes aspirations pour « The Irishman », mais n’a remporté que deux prix, et aucun d’entre eux pour Scorsese. Bien sûr, il a balayé les Golden Globes avec cinq prix principaux. En revanche, la « Roma » d’Alfonso Cuarón a remporté trois Oscars, deux Golden Globes et trois BAFTA en 2018, le tout dans des catégories majeures et avec des dizaines de nominations. Netflix a peut-être des années meilleures et pires, mais la tendance est claire.

Et que sa présence aux Golden Globes de cette année a été assombrie par la polémique autour d’Emily in Paris et la remise en cause de la légitimité des décisions du jury. Mais cela ne l’a pas empêché d’avoir présenté 42 nominations, la majorité pour «Mank», bien que ce ne soit pas son grand gagnant. Ce sont toutes vos récompenses:

Chadwick Boseman , ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ (Meilleur acteur dramatique)

, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ (Meilleur acteur dramatique) Brochet de Rosamund , ‘I Care a Lot’ (Meilleure actrice dans une comédie musicale ou une comédie)

, ‘I Care a Lot’ (Meilleure actrice dans une comédie musicale ou une comédie) Aaron Sorkin , ‘The Chicago 7 Trial’ (Meilleur réalisateur)

, ‘The Chicago 7 Trial’ (Meilleur réalisateur) Aaron Sorkin , ‘The Chicago 7 Trial’ (Meilleur scénario)

, ‘The Chicago 7 Trial’ (Meilleur scénario) « Est Si (vu) » extrait de ‘Life Ahead’ (Meilleure chanson originale)

extrait de ‘Life Ahead’ (Meilleure chanson originale) ‘ La Couronne ‘(Meilleure série dramatique)

‘(Meilleure série dramatique) Emma Corrin , ‘The Crown’ (Meilleure actrice dans une série dramatique)

, ‘The Crown’ (Meilleure actrice dans une série dramatique) Josh o’connor , ‘The Crown’ (Meilleur acteur dans une série dramatique)

, ‘The Crown’ (Meilleur acteur dans une série dramatique) « Le gambit de la dame » (Meilleure mini-série ou téléfilm)

(Meilleure mini-série ou téléfilm) Anya Taylor-Joy , ‘Lady’s Gambit’ (Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm)

, ‘Lady’s Gambit’ (Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm) Gillian Anderson, ‘The Crown’ (Meilleure actrice dans un second rôle à la télévision)

Autrement dit, 11 récompenses (de manière significative, aucune pour «Mank», démontrant les défauts du projet de cinéma «prestigieux» de Netflix), mais que confirment Netflix comme une véritable puissance de fictions très prestigieuses et populaires. Et non plus dans une rangée suivie par les sociétés de production traditionnelles, mais en concurrence avec elles face à face.

Autres récompenses pour le streaming

Nous parlions lorsque les nominations ont été annoncées pour un grand moment pour Fantastic TV: Disney + ‘The Mandalorian’ et ‘Lovecraft Territory’ de HBO entraient dans les principales catégories, mais avec peu de possibilités compte tenu de la présence, sans aller plus loin, de ‘The Crown’. Mais le reste des plates-formes n’est pas reparti les mains vides. Voici quelques-uns des prix qu’ils ont remportés:

‘ Âme ‘(Meilleur film d’animation) – Disney +

‘(Meilleur film d’animation) – Disney + ‘ Âme ‘(Meilleure musique originale) – Disney +

‘(Meilleure musique originale) – Disney + Sacha Baron Cohen pour ‘Borat, Movie Film Sequel’ (Meilleur acteur principal dans un film ou une comédie musicale) – Amazon Prime Video

pour ‘Borat, Movie Film Sequel’ (Meilleur acteur principal dans un film ou une comédie musicale) – Amazon Prime Video Jour de l’Andra pour ‘America vs Billie Holiday’ (Meilleure actrice principale dans un film dramatique) – Hulu

pour ‘America vs Billie Holiday’ (Meilleure actrice principale dans un film dramatique) – Hulu ‘ Borat, suite du film ‘(Meilleur film – Comédie ou comédie musicale) – Amazon Prime Video

‘(Meilleur film – Comédie ou comédie musicale) – Amazon Prime Video Jason sudeikis pour ‘Ted Lasso’ (Meilleur acteur principal dans une comédie ou une série musicale) – Apple TV +

pour ‘Ted Lasso’ (Meilleur acteur principal dans une comédie ou une série musicale) – Apple TV + Mark Ruffalo pour « La vérité indéniable » (Meilleur acteur principal dans une mini-série ou un téléfilm) – HBO

pour « La vérité indéniable » (Meilleur acteur principal dans une mini-série ou un téléfilm) – HBO John Boyega pour ‘Small Axe’ (Meilleur acteur dans un second rôle dans une série télévisée) – Amazon Prime Video

En d’autres termes, il est clair que les plates-formes de diffusion Ils posent une sérieuse concurrence aux distributeurs traditionnels. Pas en termes de séries télévisées ou de mini-séries, qui a toute la logique, mais dans ses propres termes. Par exemple, La suite de « Borat » n’a pas été vue dans les salles, mais exclusivement sur Amazon Prime Video, mais elle a été considérée comme la meilleure comédie de l’année.

Prochaine étape: les Oscars. Avec les séries télévisées hors de l’équation, les choses sont plus compliquées pour Netflix, dont l’atout à cet égard, « Mank », ne semble pas gagner beaucoup de reconnaissance. Fin avril, nous pourrons faire le point sur les démarches que l’entreprise de diffusion, prenant le terrain à la distribution traditionnelle dans une année si compliquée que la précédente (voire plus) pour les salles.