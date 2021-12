Les Goldberg utiliseront des images précédemment tournées de Jeff Garlin pour terminer leur neuvième saison

Après que des allégations aient été faites pendant trois années consécutives au personnel des ressources humaines de Les Goldberg, Jeff Garlin est officiellement sorti. Alors que Garlin soutient sa sortie comme un choix volontaire, Sony et ABC rapportent que Jeff Garlin a été licencié au milieu d’allégations de comportement inapproprié sur le plateau. Le programme ABC utilisera des images précédemment tournées de Garlin pour terminer sa neuvième saison, rapporte Variety.

Dans une récente interview de Vanity Fair, Garlin affirme qu’il n’a pas été licencié. Lorsqu’on lui a demandé de décrire le scénario qui a conduit aux allégations, Garlin a répondu : « Eh bien, pour être honnête avec vous, il n’y a pas d’histoire. Et je dis cela en toute sincérité, parce que c’est ce qui me rend confus. Même avec Sony, nous avons une divergence d’opinion, Sony et moi-même. D’accord. Mon opinion est que j’ai mon processus sur la façon dont je suis drôle, en termes de scène et de ce que je dois faire. Ils estiment que cela crée un espace de travail « dangereux ». Maintenant, remarquez, ma bêtise de créer un espace de travail dangereux – je ne comprends pas comment c’est. Et je suis dans une émission comique. Je suis toujours une personne gentille et attentionnée. Je fais des erreurs, bien sûr. Mais ma comédie consiste à soulager la douleur des gens. Pourquoi voudrais-je jamais causer de la douleur à quelqu’un pour rire ? C’est de l’intimidation. C’est juste déplacé.“

Tentant d’obtenir les faits de l’histoire, le journaliste demande les détails de la préoccupation des RH ? «Je ne vais pas en parler parce que je ne le veux pas, mais fondamentalement, beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d’accord sont idiotes. Si j’ai dit quelque chose de stupide et d’offensant et que je travaille dans une compagnie d’assurance, je pense que c’est une situation différente. Si, en tant que star de la série, j’exigeais un stand de tir et sur le plateau, et que je tirais tous les jours et que j’étais un peu lâche, pour moi, c’est une atmosphère de travail dangereuse. Si j’ai menacé des gens, c’est une atmosphère de travail dangereuse. Rien de tout cela n’arrive jamais avec moi. Ce n’est pas qui je suis. Je suis désolé de vous dire qu’il n’y a vraiment pas de grande histoire. À moins que vous ne vouliez faire une histoire sur le politiquement correct.

Le comédien a adressé des plaintes antérieures dans son spécial stand-up Netflix 2019, Jeff Garlin : notre homme à Chicago, en plaisantant : « Beaucoup de jours Les Goldberg, je suis assis dans une chaise longue Barca toute la journée, et je me dis : « Qui ai-je bl-w pour obtenir ce travail ? » » Il ajoute que lorsqu’il se lève de son fauteuil, sa blague debout est « Ah, mon vagin. Ah, vagin douloureux. Ah, mon vagin me tue.

Il explique avoir été abordé par les RH, continuant : « Je suis appelé et ils me disent : « Écoutez, vous ne pouvez pas faire ça ». Et je dis, ‘Oh oui, je peux.’ Ils disent : ‘Vous pourriez vous faire virer.’ Je dis : ‘J’adorerais être viré et que ça paraisse dans les journaux : Couverture de TMZ : ‘Jeff Garlin licencié parce que son vagin lui fait mal.’ » En conclusion : « Je suis dans une comédie. Je suis comédien. Finissons-en. Je n’ai pas de vagin. Je pense que tout le monde le sait.

HBO n’a fait aucun commentaire sur le rôle de Jeff Garlin dans le rôle de Jeff Greene dans Calme ton enthousiasme. Vous pouvez voir Jeff Garlin dans le prochain film réalisé par Damien Chazelle Babylone avec Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire, Jean Smart et Spike Jonze.





