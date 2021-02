«Les gens souffrent»; Les démocrates de la Chambre prêts à faire avancer le plan COVID-19 de 1,9 milliard de dollars de Biden

Vendredi, la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates visait à faire passer le programme d’aide au coronavirus du président Joe Biden de 1,9 billion de dollars, bien qu’il semble peu probable qu’il puisse utiliser le paquet pour augmenter le salaire minimum à l’échelle nationale. Un débat controversé et potentiellement long était attendu, car la plupart des républicains s’opposent au coût de la facture pour payer les vaccins et autres fournitures médicales pour lutter contre une pandémie de COVID-19 qui a tué plus de 500000 Américains et jeté des millions de personnes au chômage.

La mesure enverrait également une nouvelle série d’aides financières d’urgence aux ménages, aux petites entreprises et aux gouvernements des États et locaux. Un groupe de républicains du Sénat avait proposé à Biden une alternative allégée, mais la Maison Blanche et certains économistes insistent sur le fait qu’un gros paquet est nécessaire.

Le représentant Jim McGovern, président du comité des règles de la Chambre, a déclaré que les sondages ont montré que la plupart des Américains soutiennent le plan de relance. « Le seul endroit où c’est une question partisane est ici à Washington », a déclaré McGovern. « Ce ne sont pas que des chiffres sur une page. Nous sommes ici parce que les gens souffrent et que les communautés se débattent. »

Le représentant républicain Tom Cole a déclaré qu’environ 1 billion de dollars des 4 billions de dollars passés en aide l’année dernière restaient inutilisés et que la facture était « gonflée » avec des projets pour animaux de compagnie démocrates sans rapport avec le coronavirus. « Ne devrions-nous pas au moins dépenser les fonds déjà alloués et voir si de nouveaux fonds sont réellement nécessaires? » Dit Cole.

Biden a concentré ses premières semaines au pouvoir sur la lutte contre la plus grande crise de santé publique depuis un siècle, qui a bouleversé la plupart des aspects de la vie américaine. Les démocrates contrôlent la Chambre par une marge de 221-211, et la présidente Nancy Pelosi compte sur presque tous ses membres pour faire adopter le projet de loi avant de l’envoyer à un Sénat 50-50 où le vice-président démocrate Kamala Harris tient le bris d’égalité. voter.

Inclus dans le projet de loi de la Chambre est une augmentation du salaire minimum fédéral, qui serait la première depuis 2009 et augmenterait progressivement jusqu’à 15 € l’heure en 2025 par rapport au taux actuel de 7,25 €. FUTUR INCERTAIN POUR LA HAUSSE DES SALAIRES

Mais l’avenir de la hausse des salaires a subi un coup dur jeudi, lorsque le parlementaire du Sénat a décidé qu’elle ne pouvait pas être autorisée dans la version sénatoriale du projet de loi sur le coronavirus en vertu des règles de « réconciliation » de cette chambre. Les règles spéciales permettent au projet de loi d’avancer au Sénat avec une majorité simple des 100 sénateurs, au lieu des 60 nécessaires pour la plupart des lois.

Biden n’a pas renoncé à augmenter le salaire minimum à 15 dollars, a déclaré vendredi un haut conseiller économique de la Maison Blanche. Un salaire plus élevé « est la bonne chose à faire », a déclaré Brian Deese, directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, dans une interview sur MSNBC. « Nous allons consulter nos alliés au Congrès, les dirigeants du Congrès aujourd’hui pour discuter d’une voie à suivre, sur la manière dont nous pouvons faire des progrès d’urgence sur ce qui est une question urgente. » Pendant ce temps, les législateurs doivent également agir sur le plan de relance du coronavirus, a déclaré Deese.

Le salaire minimum de 15 dollars avait déjà fait face à l’opposition au Sénat de la plupart des républicains et d’au moins deux démocrates, ce qui aurait suffi à faire échouer le plan. Un éventail de sénateurs parlent d’une augmentation moindre, de l’ordre de 10 € à 12 € l’heure. Dans une déclaration après la décision du parlementaire du Sénat, Pelosi a déclaré: « Les démocrates de la Chambre estiment que la hausse du salaire minimum est nécessaire ». Elle a dit que cela resterait dans la version de la Chambre du projet de loi sur les coronavirus.

En plaidant pour l’adoption du projet de loi de secours, Pelosi a cité des sondages d’opinion indiquant le soutien d’une majorité significative d’Américains qui ont été battus par la pandémie d’un an. « Il s’agit de mettre les vaccins dans le bras, de l’argent dans la poche, les enfants dans les écoles, les travailleurs dans leur travail », a déclaré Pelosi aux journalistes jeudi, ajoutant: « C’est ce dont ce pays a besoin ».

Parmi les éléments les plus importants du projet de loi, citons les paiements directs de 1 400 € aux particuliers, une allocation de chômage fédérale de 400 € par semaine jusqu’au 29 août et une aide pour ceux qui ont des difficultés à payer leur loyer et leur prêt hypothécaire pendant la pandémie. Un éventail d’intérêts commerciaux ont également pesé derrière la loi « America Rescue Plan » de Biden, comme l’appelle le projet de loi.

Le chef de la minorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy, s’est plaint que c’était «trop coûteux, trop corrompu». Alors que les républicains ont bloqué pendant des mois un nouveau cycle d’aide aux États et aux gouvernements locaux, McCarthy a déclaré qu’il était ouvert à ce que son État d’origine, la Californie, obtienne une partie des 350 milliards de dollars de financement du projet de loi, malgré un excédent budgétaire ponctuel de 15 milliards de dollars. Les efforts visant à élaborer un projet de loi bipartisan d’aide aux coronavirus ont échoué très tôt, peu de temps après que Biden a prêté serment en tant que président le 20 janvier, à la suite d’une série de projets de loi bipartisants promulgués en 2020 qui totalisaient environ 4000 milliards de dollars.

