Les gens se demandent pourquoi des clips non diffusés Harry et Meghan ont été coupés de l’entrevue d’Oprah Winfrey

À moins que vous n’ayez vécu dans une forêt la semaine dernière, que vous dormez dans un blaireau et que vous survivez avec un régime de mousse et d’écorce, vous devez savoir que l’interview de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey a fait la une des journaux à travers le monde.

Dans des tweets viraux, un homme a affirmé que l’interview n’avait pas été modifiée en faveur de Harry et Meghan, partageant des clips non diffusés qui, selon lui, auraient dû être inclus:

De plus, ce clip n’a pas été diffusé. Les seules personnes que ce clip affecte et endommagent sont les secrétaires privés. Ces personnes de la maison royale sont les personnes qui prennent les décisions pour la famille royale! pic.twitter.com/KnHmYGIOvM – MATT (@ maatty15) 9 mars 2021

ITV a diffusé la même version que CBS, et étant donné que toute l’interview durait plus de trois heures, il y aurait toujours des sections à couper.

S’adressant à CBS This Morning, elle a déclaré: « En essayant de modifier ces trois heures et 20 minutes à une heure et 25 minutes, j’ai dit à mon équipe, la question la plus importante à laquelle il faut répondre ici à la fin de ce le spectacle sera – pourquoi sont-ils partis? »