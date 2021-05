Les gens peuvent entendre Janice d’amis rire simplement en regardant une photo virale

Si vous êtes un Amis fan alors vous vous souviendrez de Janice et de son rire perçant emblématique – qui est si mémorable que les fans peuvent même l’entendre en regardant une photo d’elle, comme l’a prouvé une image virale.

Janice était l’ex-petite amie de Chandler Bing dans la série, célèbre pour sa voix nasillarde, son rire très fort (et très ennuyeux) et le slogan: « OH. MY. GAWD. »

Crédit: NBC

Le fait qu’elle n’était pas une violette qui rétrécissait rendait ses maniérismes exagérés à New York encore plus clairs, ce qui signifiait les téléspectateurs. On ne se faisait aucune illusion quant à la raison pour laquelle les boules de Chandler «rentreraient» dans son corps au simple son de sa voix.

Cependant, Janice elle-même semblait inconsciente de l’irritation de tout le monde chaque fois qu’elle riait – sans doute le son le plus obsédant de tous les temps – ce qui la rendait d’une manière ou d’une autre insensible à la répulsion non gardée de son ex.

Il y a quelques années, un utilisateur de Twitter a tweeté une photo de Janice (jouée par l’acteur Maggie Wheeler) et tous ceux qui l’ont vue ont immédiatement grincé des dents.

Crédit: Twitter

La photo est rapidement devenue virale, après avoir reçu plus de 82 000 retweets et 163 000 likes sur Twitter.

Les fans de la série ont commencé à se connecter sur la photo, et une chose sur laquelle ils semblent tous d’accord est le fait que le rire de Janice est inoubliable – même après toutes ces années.

Un fan a déclaré: « Je peux entendre cette image. »

Un autre a tweeté: « Je l’entends rire de cette photo et ça me fait littéralement me tortiller. Si je la faisais rire comme mon réveil, je ne serais jamais en retard parce que je sauterais du lit, de sa maison. »

Un troisième a ajouté: « J’étais juste au ralenti, regardant l’écran et j’ai vu cette image. Un rire agaçant semblable à celui de Fran Drescher a rempli ma tête. WTF. Je me souviens à peine de ce personnage! Comment? »

L’émission unique de retrouvailles verra les stars Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) et David Schwimmer (Ross Geller) retour pour le spectacle non scénarisé qui célébrera le spectacle qui s’est terminé en 2004.

Le casting sera rejoint par quelques fans célèbres de la série, dont David Beckham, Justin Bieber, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Mindy Kaling, Thomas Lennon et Christina Pickles – ainsi que d’anciennes stars invitées. comme Reese Witherspoon, Tom Selleck et Elliot Gould.

Alors que les retrouvailles ont été retardées en raison de la pandémie, Aniston a déclaré que cela signifiait que l’émission serait « plus amusante » compte tenu du temps supplémentaire dont ils disposaient pour y travailler.

S’adressant à Deadline, elle a déclaré: « Ça va être super. Vous savez quoi? Cela nous a également donné plus de temps pour le rendre encore plus excitant et plus amusant qu’il ne l’aurait été.

« Alors, j’ai choisi de le voir comme le verre est à moitié plein qu’il a été reporté.

« Ecoute, nous n’allons nulle part. Vous n’allez jamais vous débarrasser de Amis, Pardon. Vous êtes coincés avec nous pour la vie, les gars. «

Pendant ce temps, la co-vedette Courteney Cox a déclaré que les retrouvailles « allaient être formidables ».

S’exprimant sur un épisode de la série Web de Kevin Nealon intitulé Randonnée avec Kevin elle a dit: «Ce qui est excitant, c’est que nous allons tous nous réunir pour la première fois, dans une pièce, et parler de l’émission.

« Nous allons avoir le meilleur temps. »