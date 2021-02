Les gens pensent que l’acteur australien Isabel Lucas vient de comparer Pete Evans à Jésus et JFK

L’acteur australien Isabel Lucas s’est lancé dans une diatribe de liberté d’expression sur Instagram et beaucoup pensent qu’elle fait référence à quelqu’un en particulier.

Le célèbre chef en disgrâce Pete Evans a récemment été expulsé d’Instagram après avoir partagé des publications diffusant de fausses informations sur le COVID-19 et les vaccinations.

Il s’ensuit qu’il a également été abandonné par Facebook et Spotify pour la même raison.

C’est là que Lucas, dont vous vous souviendrez peut-être sous le nom de Tasha Hunter du célèbre savon australien À la maison et à l’extérieur, entre.

S’adressant à Instagram, toi, 36 ans, tu as fait une étrange tirade sur la censure et la façon dont les personnes célèbres de l’histoire ont également été réduites au silence. Bien qu’elle n’ait pas mentionné Pete Evans directement, beaucoup pensent que ses paroles de soutien s’adressaient à l’ancien Règles de ma cuisine coanimateur et co-juge.