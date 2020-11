Les gens ne veulent pas de tempête dans le MCU à moins qu’elle ne soit bien traitée

Lorsque Disney a acquis Fox, c’était de la musique aux oreilles de nombreux fans de Marvel. Cela signifiait que l’univers cinématographique Marvel aurait la possibilité d’ajouter de nombreux nouveaux personnages classiques de Marvel jamais vus auparavant dans le MCU. Parmi ces personnages se trouvaient les X-Men, l’un des groupes de super-héros les plus populaires de l’histoire de la bande dessinée. Storm est un membre incroyablement populaire des X-Men.

Si Storm apparaît dans le MCU, ce ne serait pas la première fois qu’elle apparaît à l’écran. Mais les fans sont enthousiasmés par cette possibilité, car de nombreux fans avaient l’impression qu’elle aurait pu être mieux représentée auparavant. Alors, qui est Storm, qui l’a jouée dans le passé, et pourquoi les fans de Marvel pensent-ils qu’elle a le potentiel d’être un bien meilleur personnage sur le film?

Selon le wiki X-Men, Storm (de son vrai nom Ororo Munroe) est un membre des X-Men avec le pouvoir de contrôler la météo. Elle a les cheveux blancs et est issue d’une longue lignée de prêtresses africaines. Tout au long de son passage dans les bandes dessinées, elle a eu de nombreuses histoires fascinantes. Elle est passée du statut de membre des X-Men à celle de chef du groupe.

Elle a également eu une relation avec T’Challa (alias la Panthère noire). Combinez ses grandes histoires avec ses pouvoirs cool, et il semble que les intrigues de films intéressantes ne manqueraient pas. Alors pourquoi est-ce qu’elle a eu une représentation aussi terne dans les films jusqu’à présent?

Storm a été joué à l’origine par Halle Berry dans les années 2000 X Men. Berry a également joué le personnage dans les suites qui ont suivi. Elle est une force omniprésente au X-Mansion, mais ne comprend vraiment aucun des scénarios principaux dans aucun de ces films.

Dans X3: Le dernier combat, elle a un rôle plus important après la mort de plusieurs des X-Men et d’ouvrir une sorte de vide de pouvoir.

Berry n’a pas eu la meilleure expérience sur le plateau de X-Men, disant à Variety qu’elle ne s’entendait pas très bien avec le réalisateur Bryan Singer:

«J’étais parfois très en colère contre lui… je me suis battu avec lui, a dit quelques jurons par pure frustration. Quand je travaille, je suis sérieux à ce sujet. Et quand cela est compromis, je deviens un peu dingue. Mais en même temps, j’ai beaucoup de compassion pour les gens qui luttent avec tout ce avec quoi ils luttent, et Bryan se débat.